SLB OneSubsea mit EPC-Auftrag für das Phase-3-Projekt Baleine von Eni vor der Küste der Elfenbeinküste beauftragt

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Das globale Energietechnologieunternehmen SLB (NYSE: SLB) gab heute bekannt, dass sein Joint Venture OneSubsea™ von Eni mit einem großen EPC-Auftrag (Engineering, Procurement and Construction) für mehrere Bohrlöcher im Rahmen der Phase 3 des Tiefsee-Projekts Baleine vor der Küste der Elfenbeinküste beauftragt wurde.

Im Rahmen des Vertrags wird SLB OneSubsea umfassende Unterwasserproduktionssysteme (Subsea Production Systems, SPS) für 13 Bohrlöcher liefern und so seine Rolle als zentraler Technologie- und Umsetzungspartner bei einem der strategisch bedeutendsten Offshore-Projekte, die derzeit in der Region durchgeführt werden, weiter festigen.

Der EPC-Auftrag umfasst Unterwasserbäume, Versorgungsleitungen, Verteiler, Mehrphasen-Durchflussmesser und Steuerungssysteme sowie die Installation, Inbetriebnahme und den Support über die gesamte Lebensdauer des Feldes. Das integrierte Liefermodell wurde zur Optimierung der Projektabwicklung und zur Unterstützung des straffen Zeitplans des Projekts konzipiert.

„Baleine Phase 3 verbindet eine beeindruckende Größe mit zuverlässiger Ausführung“, so Mads Hjelmeland, Chief Executive Officer von SLB OneSubsea. „Durch unsere Unterwasserproduktionssystemtechnologie und die Nutzung unserer starken lokalen Präsenz unterstützen wir die Bemühungen von Eni, ein komplexes Tiefseeprojekt effizient voranzutreiben. Gleichzeitig leisten wir einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Erschließung der Offshore-Ressourcen der Elfenbeinküste.“

Die Projektdurchführung wird durch die nationale Präsenz und die lokalen Kompetenzen von SLB OneSubsea unterstützt, die zu einer effizienten Umsetzung während der gesamten Projektlaufzeit beitragen werden.

Die wichtigsten Fakten

Eni hat SLB OneSubsea einen EPC-Auftrag für mehrere Bohrlöcher im Rahmen der Baleine Phase-3-Erschließung erteilt.

Der SPS-Auftrag erstreckt sich auf 13 Bohrlöcher und umfasst Unterwasserbäume, Versorgungsleitungen, Verteiler, Durchflussmesser und Steuerungssysteme sowie die Installation und Inbetriebnahme.

Bei der Umsetzung des Projekts wird SLB OneSubsea von seiner etablierten Präsenz vor Ort und den lokalen Kapazitäten profitieren, die eine effiziente Projektabwicklung gewährleisten.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das seit 100 Jahren Innovationen im Energiesektor vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter SLB.com.

Über SLB OneSubsea

SLB OneSubsea treibt die neue Unterwasserära voran, die digitale und technologische Innovationen nutzt, um die Öl- und Gasförderung unserer Kunden zu optimieren, Unterwasseroperationen zu dekarbonisieren und das große Potenzial von Unterwasserlösungen zur Beschleunigung der Energiewende zu erschließen. OneSubsea ist ein Joint Venture von SLB, Aker Solutions und Subsea7 mit Hauptsitz in Oslo und Houston und 10.000 Mitarbeitern weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter onesubsea.com.

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