Lenovo تدعم كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 بصفتها شريكًا مؤسسًا

--(BUSINESS WIRE)--باريسأعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية (EF) وشركة Lenovo اليوم عن توسيع نطاق شراكتهما، حيث أصبحت Lenovo شريكًا عالميًا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 (EWC)، وستسهم في تشغيل أكبر حدث للرياضات الإلكترونية في العالم من خلال تزويده بأجهزة الألعاب عالية الأداء من سلسلة Legion.

تشهد باريس للمرة الأولى استضافة كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWC) لعام 2026، أكبر حدث للرياضات الإلكترونية في العالم، حيث يستقطب أكثر من 2,000 لاعب و200 فريق من فرق الرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى جماهير من أكثر من 100 دولة، وذلك خلال الفترة من 6 يوليو إلى 23 أغسطس. في ظل التوسع العالمي الذي يشهده كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWC)، تنضم Lenovo إلى قائمة الشركاء المؤسسين للبطولة، حاملةً معها أحدث أجهزة الكمبيوتر المكتبية والشاشات من سلسلة Legion لدعم ساحات المنافسات، ومرافق التدريب، واستوديوهات البث، ومناطق المهرجان طوال فترة الحدث الممتدة على مدار سبعة أسابيع.

صرَّح محمد النمر، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في Esports Foundation قائلاً: "يسعدنا أن نرحب بانضمام Lenovo كشريك عالمي مؤسس لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، بينما نواصل استعداداتنا لاستقبال آلاف اللاعبين وملايين عشاق الرياضات الإلكترونية في باريس خلال هذا الصيف". "على امتداد سبعة أسابيع من المنافسات، وآلاف المباريات، وساعات البث، وتجهيزات اللاعبين، تمثل التكنولوجيا التي تدعم البطولة عنصرًا لا يقل أهميةً عما يجري داخل ساحات المنافسة. ونحن نثمّن مساهمة Lenovo بما توفره من أنظمة متطورة تشكل ركيزة أساسية لإنجاح هذا الحدث".

وقال Volker Düring، نائب الرئيس والمدير العام لقطاع الألعاب في مجموعة الأجهزة الذكية لدى Lenovo: "نفخر، بصفتنا واحدة من أكبر العلامات التجارية في عالم الألعاب، بأن تكون أجهزة Lenovo Legion القوة التقنية التي تدعم أكبر حدث للرياضات الإلكترونية على مستوى العالم". "تجسد شراكة Lenovo مع كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWC) رؤيتنا المشتركة لتمكين نخبة محترفي الرياضات الإلكترونية من خوض المنافسات على أعلى المستويات بالاعتماد على أجهزة الألعاب المتطورة من سلسلة Legion، على أكبر منصة للرياضات الإلكترونية في العالم".

أجهزة Legion تدعم المنافسات في أحد أكبر أحداث الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم

ستوفر أجهزة Legion البنية التقنية الداعمة لمختلف الجوانب الرئيسية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، بدءًا من ساحات المنافسات واستوديوهات البث، مرورًا بمرافق اللاعبين، ووصولاً إلى التجارب المخصصة للجماهير، بما يتيح تحقيق أعلى مستويات الأداء في أحد أكبر أحداث الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم. سيعتمد اللاعبون المشاركون في كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWC) لعام 2026 على أجهزة الكمبيوتر المكتبية Legion Tower 7i وLegion Tower 5i لخوض منافسات البطولة. كما سيعتمد اللاعبون هذا العام على شاشات Legion خلال منافساتهم، في سعيهم للفوز بالمراكز الأولى واعتلاء منصات التتويج.

من ساحات المنافسة إلى آفاق الابتكار المفاهيمي

وقد أسهمت هذه الشراكة بالفعل في دفع عجلة الابتكار لدى Lenovo، لتُتوَّج بإطلاق جهاز Legion Pro Rollable Concept، المزود بشاشة Lenovo PureSight OLED قابلة للتمدد بقياس 16 بوصة، والذي استعرضته الشركة في وقت سابق من هذا العام خلال معرض CES لعام 2026. وصُمم هذا الحاسوب المحمول المفاهيمي للألعاب لتلبية احتياجات محترفي الرياضات الإلكترونية الذين يبحثون عن جهاز محمول واحد يرافقهم في تدريباتهم للمنافسات العالمية عالية المستوى، إذ تتمدد شاشته من قياس 16 بوصة إلى 21.5 بوصة أو 24 بوصة، بما يوفر مساحة عرض أكبر عند الحاجة. وسيحظى الحاضرون في كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWC) بفرصة تجربة جهاز Legion Pro Rollable ضمن جناح Legion.

نقل الجماهير إلى قلب الحدث

سيبرز حضور علامة Legion التجارية عبر عمليات بث كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWC) لعام 2026 والتجارب المقامة في موقع الحدث، بما في ذلك منصة Legion Gauntlet ومناطق المهرجان المخصصة التي ستضم أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والملحقات من Legion، والمتاحة للجماهير لتجربتها خلال الفعالية. وسيحظى المشجعون بفرصة الفوز بأجهزة من Legion من خلال تحديات تُقام في موقع الحدث، في حين سيقدم المحتوى الحصري الذي سيُعرض عبر قنوات Legion خلال كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWC) لعام 2026 نظرة أقرب على اللاعبين، وتجهيزاتهم، والأجهزة المستخدمة في مختلف منافسات البطولة.

وبصفتها شريكًا مؤسسًا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWC) لعام 2026، ستشارك Lenovo أيضًا كعنصر رئيسي في الحملة العالمية لهذا العام، حيث سيظهر حضورها عبر المحتوى الإبداعي، وعمليات البث، والمحتوى الموجّه للجماهير، وذلك خلال الفترة التي تسبق الحدث وطوال فعالياته.

تعزيز شراكة عالمية متنامية في مجال الرياضات الإلكترونية

وتأتي هذه الشراكة امتدادًا لمشاركة Lenovo الأولى في كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWC) لعام 2025، حيث تم استخدام أكثر من 2,000 جهاز من أجهزة Legion في مختلف عمليات البطولة، واستوديوهات البث، ومناطق صناع المحتوى، والفعاليات التفاعلية المصاحبة للمهرجان. برزت علامة Legion التجارية ضمن جميع عناوين الألعاب الـ 24 وخلال سبعة أسابيع من التغطيات عمليات الدولية، حيث وصلت إلى 750 مليون شخص عبر مناطق متعددة ولغات مختلفة حول العالم.

ستُقام منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWC) لعام 2026 في باريس خلال الفترة من 6 يوليو إلى 23 أغسطس، حيث ستستقبل أكثر من 2,000 لاعب و200 نادٍ من أكثر من 100 دولة للتنافس في 24 لعبة و25 بطولة، وذلك للفوز بحصة من مجموع الجوائز القياسي الذي يتجاوز 75 مليون دولار.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع كأس العالم للرياضات الإلكترونية، واستكشاف المجموعة الكاملة من منتجات Lenovo Legion عبر الرابط: www.lenovo.com/legion.

نبذة عن كأس العالم للرياضات الإلكترونية

كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWC) هو حدث رياضي سنوي رائد واحتفال عالمي بالتميُّز التنافسي ومشجعي الرياضات الإلكترونية. للمسابقة صيغة فريدة تجمع بين ألعاب مختلفة، حيث تتواجه أبرز أندية الألعاب الإلكترونية العالمية في منافسات حامية الوطيس على أكبر جائزة مالية تُمنح في تاريخ الرياضات الإلكترونية. سيجمع EWC الذي تستضيفه باريس في فرنسا، في صيف 2026، مجددًا مجتمعات الألعاب والألعاب الإلكترونية لتتويج النادي البطل صاحب كأس العالم للألعاب الإلكترونية القادم. esportsworldcup.com

نبذة عن شركة Lenovo

Lenovo هي شركة تقنية عالمية ذات إيرادات تبلغ 83 مليار دولار أمريكي، وتحتل المرتبة 196 في قائمة Fortune Global 500، وتوظف ملايين العملاء يوميًا في 180 سوقًا. وانطلاقًا من رؤيتها المتمثلة في شعار "تقنية أكثر ذكاءً للجميع"، تنفّذ Lenovo استراتيجية للذكاء الاصطناعي الهجين تمتد عبر مسارين رئيسيين: الذكاء الاصطناعي الشخصي — ذكاء اصطناعي شخصي واحد يعمل عبر أجهزة متعددة؛ والذكاء الاصطناعي المؤسسي — الذي يساعد العملاء على تحويل البيانات إلى رؤى وقيمة ملموسة. وتُنفَّذ هذه الاستراتيجية من خلال التزام المجموعة بالابتكار العالمي المستوى ومحفظة متكاملة من حلول الذكاء الاصطناعي تغطي جميع طبقات التقنية، بما في ذلك الأجهزة (أجهزة الكمبيوتر الشخصية، ومحطات العمل، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والملحقات)، وحلول البنية التحتية (الخوادم، والتخزين، والحوسبة الطرفية، والحوسبة عالية الأداء، والبنية التحتية المعرفة بالبرمجيات)، إلى جانب البرمجيات والحلول والخدمات. وبفضل حضورها العالمي الذي يمتد عبر أكثر من 20 موقعًا للبحث والتطوير، وسلسلة توريد عالمية تضم أكثر من 30 موقعًا للتصنيع في 10 أسواق، تحظى Lenovo باعتراف واسع بتميزها التشغيلي. يتم إدراج شركة Lenovo في بورصة هونغ كونغ باسم Lenovo Group Limited (المدرجة في بورصة هونغ كونغ بالرمز: 992) (ADR: LNVGY). تعرّف على المزيد من المعلومات على www.lenovo.com وتابع آخر الأخبار في غرفة الأخبار لدينا.

LEGION وPURESIGHT هما علامتان تجاريتان لشركة Lenovo. جميع العلامات التجارية الأخرى هي ملك لأصحابها.

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