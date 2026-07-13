حصول SLB OneSubsea على عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) ضمن المرحلة الثالثة من مشروع Baleine التابع لشركة Eni قبالة سواحل كوت ديفوار

--(BUSINESS WIRE)--هيوستنأعلنت اليوم شركة تكنولوجيا الطاقة العالمية SLB (بورصة نيويورك: SLB) أنَّ مشروعها المشترك OneSubsea™‎ حصل على عقد رئيسي لأعمال الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) لعدة آبار من شركة Eni، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع Baleine في المياه العميقة قبالة سواحل كوت ديفوار.

بموجب العقد، ستتولى SLB OneSubsea مهمة توريد أنظمة إنتاج متكاملة تحت سطح البحر (SPS) لعدد 13 بئرًا، ما يعزز دورها بوصفها شريكًا أساسيًا في توفير التكنولوجيا وتنفيذ الأعمال في أحد أكثر مشروعات التطوير البحرية أهميةً من الناحية الإستراتيجية الجاري تنفيذها حاليًا في المنطقة.

يشمل نطاق عمل عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) أشجار الآبار البحرية، وخطوط التحكم، والمشعبات، ومقاييس تدفق السوائل متعددة الأطوار، وأنظمة التحكم، إلى جانب أعمال التركيب والتشغيل ودعم العمليات طوال العمر التشغيلي للحقل. ويهدف نموذج التسليم المتكامل إلى تبسيط عمليات التنفيذ ودعم الجدول الزمني السريع لتطوير المشروع.

صرح Mads Hjelmeland، المدير التنفيذي لشركة SLB OneSubsea، قائلاً: "تجمع المرحلة الثالثة من مشروع Baleine بين ضخامة نطاق المشروع وضمان التنفيذ". "وبالاعتماد على تكنولوجيا أنظمة الإنتاج تحت سطح البحر، والاستفادة من حضورنا المحلي الراسخ، ندعم جهود شركة Eni الرامية إلى تنفيذ مشروع معقد في المياه العميقة بكفاءة، مع الإسهام في التنمية طويلة الأجل للموارد البحرية في كوت ديفوار."

وسيدعم تنفيذ المشروع حضور SLB OneSubsea الراسخ داخل كوت ديفوار وقدراتُها المحلية، بما يسهم في تنفيذ المشروع بكفاءة طوال دورة حياته.

النقاط الرئيسية

منحت شركة Eni شركة SLB OneSubsea عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) لعدة آبار ضمن عملية تطوير المرحلة الثالثة من مشروع Baleine.

يشمل عقد أنظمة الإنتاج تحت سطح البحر (SPS)‏ 13 بئرًا، ويتضمن أشجار الآبار البحرية، وخطوط التحكم، والمشعبات، ومقاييس التدفق، وأنظمة التحكم، إلى جانب أعمال التركيب والتشغيل.

ستتولى SLB OneSubsea مهمة تنفيذ المشروع اعتمادًا على حضورها الراسخ داخل كوت ديفوار وقدراتها المحلية، بما يسهم في تنفيذ المشروع بكفاءة.

نبذة عن SLB

تُعدّ SLB (بورصة نيويورك: SLB) شركة عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا تقود مسيرة الابتكار في صناعة الطاقة منذ 100 عام. هذا، وقد تركت الشركة بصمتها المميزة في أكثر من 100 بلد، أما عن موظفيها فهم يمثلون ما يقرب من ضعف عدد الجنسيات، كما نعمل يوميًا على تقديم ابتكارات جديدة في مجال النفط والغاز وتقديم خدمات رقمية على نطاق واسع وإزالة الكربون من الصناعات وتطوير وتعزيز أنظمة الطاقة الجديدة التي تعمل على تسريع تحول الطاقة. تعرف على المزيد على SLB.com.

نبذة عن SLB OneSubsea

تتصدر شركة SLB OneSubsea المشهد مسطرةَ حقبة جديدة في قطاع العمليات البحرية، وذلك عن طريق توظيف الابتكارات الرقمية والتقنية لتحسين إنتاج عملائها من النفط والغاز، وخفض الانبعاثات الكربونية في العمليات البحرية، وإطلاق العنان للإمكانات الواعدة للحلول البحرية بهدف تسريع وتيرة التحول في مجال الطاقة. تُعدّ OneSubsea مشروعًا مشتركًا تدعمه كل من SLB وAker Solutions وSubsea7، ويقع مقراها الرئيسيان في أوسلو وهيوستن، كما تضم بين جنباتها 10,000 موظف على مستوى العالم. تعرّف على المزيد على onesubsea.com.

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