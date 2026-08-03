Lenovo助力2026年电子竞技世界杯，担任创始合作伙伴

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 电子竞技基金会(EF)与Lenovo今日宣布扩大双方的合作伙伴关系，Lenovo正式成为2026年电子竞技世界杯(EWC)的全球合作伙伴，将以其高性能的Legion游戏设备为这一全球规模最大的电竞赛事提供支持。

EWC 2026将首次把这一全球最大规模的电竞赛事带到巴黎。从7月6日至8月23日，赛事将迎接来自超过100个国家的2000多名选手、200支电竞战队以及粉丝。随着EWC迈向国际舞台，Lenovo也加入了赛事创始合作伙伴的行列，将在为期七周的赛事中，为比赛场馆、训练设施、转播演播室和粉丝节空间提供其最新的Legion台式机和显示器。

电子竞技基金会首席商务官Mohammed Al Nimer表示：“我们很高兴迎来Lenovo成为2026年电子竞技世界杯的全球创始合作伙伴，共同迎接今夏齐聚巴黎的数千名选手和数百万粉丝。在为期七周的赛事中，数千场比赛、海量转播时长以及选手设备部署有序开展，赛事背后的技术与赛场上的精彩表现同样重要。我们非常感谢Lenovo提供其尖端系统，使我们的赛事得以顺利举办。”

Lenovo智能设备业务集团游戏业务副总裁兼总经理Volker Düring表示：“作为全球最大的游戏品牌之一，我们非常自豪能让Lenovo Legion设备为全球最大的电竞赛事提供支持。Lenovo与EWC的合作反映了我们共同的承诺，即让顶尖电竞选手能够在最大的电竞舞台上，使用Legion的顶级游戏设备进行最高水平的竞技。”

Legion为全球顶级电竞赛事提供支持

从比赛场馆、转播演播室到选手设施和粉丝体验区，Legion硬件将为EWC 2026的关键环节提供支持，确保这一全球顶级电竞赛事能够实现巅峰性能。EWC 2026的选手们将使用Legion Tower 7i和Tower 5i台式机进行比赛。今年，选手们还将使用Legion显示器，为争夺最高领奖台席位而展开角逐。

从竞技舞台到概念创新

此次合作已经激发了Lenovo在硬件创新方面的重大突破，例如今年早些时候在2026年国际消费电子展(CES 2026)上展示的、采用16英寸可卷曲Lenovo PureSight OLED技术屏幕的Legion Pro Rollable Concept。这款概念游戏本专为需要一台便携设备来备战全球高水平赛事的电竞选手而设计，其显示屏可从16英寸扩展至21.5英寸和24英寸。EWC的与会者将能够在Legion展台亲自体验这款Legion Pro Rollable。

让粉丝更近距离感受赛事激情

Legion的品牌标识将出现在EWC 2026的转播和现场体验中，包括Legion Gauntlet舞台和专门的粉丝节区域，这些区域将在赛事期间提供Legion笔记本、平板电脑和外设产品供粉丝体验。粉丝们将有机会通过现场挑战赢取Legion硬件，同时在EWC 2026期间，Legion各渠道发布的独家内容将让粉丝更深入地了解参赛选手、设备配置和比赛中使用的硬件。

作为EWC 2026的创始合作伙伴，Lenovo也将深度参与今年的全球宣传活动，其身影将出现在赛事举办前及整个赛事期间的创意、转播和面向粉丝的内容中。

深化全球电竞合作

此次合作建立在Lenovo首次亮相EWC 2025的基础之上。当时，超过2000台Legion设备被用于赛事运营、转播演播室、创作者专区和粉丝节活动。Legion的品牌标识出现在了全部24个游戏项目和为期七周的国际转播中，覆盖全球多个地区和语言，触达7.5亿观众。

2026年电子竞技世界杯将于7月6日至8月23日在巴黎举行，届时将有来自100多个国家的2000多名选手和200家俱乐部参加24个游戏项目、25个锦标赛的角逐，共同瓜分创纪录的逾7500万美元奖金池。

如需了解更多信息，请访问电子竞技世界杯官网，或在www.lenovo.com/legion探索Lenovo Legion的完整产品阵容。

关于电子竞技世界杯

电子竞技世界杯(EWC)是是一项顶级的年度体育盛事，也是全球竞技卓越和电竞粉丝文化的盛会。该赛事采用独特的跨游戏赛制，让世界顶级电竞俱乐部相互角逐，争夺电竞史上最大的奖金池。2026年夏季，EWC将在法国巴黎举办，届时游戏和电竞社区将再次齐聚一堂，共同见证下一届电子竞技世界杯俱乐部冠军的诞生。esportsworldcup.com

关于Lenovo

Lenovo是一家年收入830亿美元的全球化科技巨头，位列《财富》世界500强第196名，每天服务遍布全球180个市场数以百万计的客户。Lenovo秉持“智能，为每一个可能”的公司愿景，积极推进混合式AI战略，涵盖“一体多端”的个人AI和助力客户将数据转化为洞察与价值的企业AI。凭借对世界一流创新能力的不懈追求，Lenovo拥有全栈AI的完整产品路线图，包括终端（个人电脑、工作站、智能手机、平板电脑、配件）、基础设施解决方案（服务器、存储、边缘计算、高性能计算以及软件定义基础设施），以及软件、解决方案和服务。Lenovo业务遍及全球，拥有20多个研发中心，并在10个市场设有30多个生产基地，其全球供应链因其卓越的运营能力而广受认可。Lenovo以Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY)的名义在香港交易所上市。如需了解更多信息，请访问www.lenovo.com，并在我们的新闻中心关注集团最新资讯。

LEGION和PURESIGHT是Lenovo的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

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