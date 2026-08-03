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Lenovo è un Founding Partner fornitore di apparecchiature all'Esports World Cup 2026
Lenovo è un Founding Partner fornitore di apparecchiature all'Esports World Cup 2026
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- Lenovo™ partecipa all'EWC 2026 come Global Partner con integrazione ampliata nella tecnologia della competizione al più grande evento di esport al mondo
- Quest'estate, i PC desktop e i monitor Legion™ di Lenovo forniranno l'apparecchiatura ai giocatori, alle operazioni di trasmissione, alle strutture di addestramento e alle esperienze del festival in tutta Parigi
- Gli appassionati di gaming potranno provare le ultime novità Legion, compreso il Legion Pro Rollable Concept, durante le sette settimane del campionato
PARIGI--(BUSINESS WIRE)--The Esports Foundation (EF) e Lenovo oggi hanno annunciato una collaborazione ampliata, con Lenovo che diventa un Global Partner dell'Esports World Cup 2026 (EWC) e il fornitore del più grande evento di esports al mondo con i suoi dispositivi di gaming ad alte prestazioni Legion.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Lenovo - Contatto per i media:
PR globali – Justin Alters – jalters@lenovo.com
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