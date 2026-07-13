LTM werkt met Anthropic samen om de adoptie van Claude te versnellen en levering aan bedrijven uit te breiden

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTM, de 'Business Creativity'-partner van de grootste ondernemingen ter wereld, maakte vandaag een partnerschap bekend met Anthropic, het innovatieve AI-bedrijf achter Claude, om de adoptie van Claude, Claude Code en Claude Cowork op bedrijfsniveau binnen engineering, modernisering en bedrijfsworkflows te versnellen.

LTM zal Claude, Claude Code en Claude Cowork combineren met zijn expertise in bedrijfsimplementaties om klanten te helpen de overstap van pilootprojecten naar productie te maken met marktleidende productiviteit, verwerkingscapaciteit, kwaliteit onderschraagd door verzekering en transparantie.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.