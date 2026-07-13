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LTM werkt met Anthropic samen om de adoptie van Claude te versnellen en levering aan bedrijven uit te breiden

Claude en Claude Code geïntegreerd in LTM BlueVerse AI Delivery Fabric om transformaties geleid door AI wind in de zeilen te geven

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTM, de 'Business Creativity'-partner van de grootste ondernemingen ter wereld, maakte vandaag een partnerschap bekend met Anthropic, het innovatieve AI-bedrijf achter Claude, om de adoptie van Claude, Claude Code en Claude Cowork op bedrijfsniveau binnen engineering, modernisering en bedrijfsworkflows te versnellen.

LTM zal Claude, Claude Code en Claude Cowork combineren met zijn expertise in bedrijfsimplementaties om klanten te helpen de overstap van pilootprojecten naar productie te maken met marktleidende productiviteit, verwerkingscapaciteit, kwaliteit onderschraagd door verzekering en transparantie.

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Mediacontact: Shambhavi Revandkar | Internationale mediarelaties | Shambhavi.revandkar@ltm.com

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LTM

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Contacts

Mediacontact: Shambhavi Revandkar | Internationale mediarelaties | Shambhavi.revandkar@ltm.com

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