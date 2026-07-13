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LTM avvia una collaborazione con Anthropic per accelerare l'adozione di Claude e l'espansione della distribuzione aziendale

Claude e Claude Code integrati nella struttura di distribuzione basata sull'IA LTM BlueVerse per guidare le trasformazioni basate sull'IA

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTM, il partner di Business Creativity per le più grandi aziende al mondo, ha annunciato oggi una partnership con Anthropic, l'azienda di IA di frontiera alla base di Claude, per accelerare l'adozione a livello aziendale di Claude, Claude Code e Claude Cowork nei flussi di lavoro di ingegneria, modernizzazione e aziendali.

LTM integrerà Claude, Claude Code e Claude Cowork con le sue competenze di implementazione aziendale per aiutare i clienti a passare da progetti pilota alla fase di produzione con produttività, resa e qualità leader di mercato accompagnate da affidabilità e trasparenza.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Contatto per i media: Shambhavi Revandkar | Relazioni globali con i media | Shambhavi.revandkar@ltm.com

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