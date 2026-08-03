レノボ、eスポーツ・ワールドカップ2026の創設パートナーに就任

パリ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- eスポーツ・ファウンデーション（EF）とレノボはパートナーシップの拡大を発表し、レノボはeスポーツ・ワールドカップ（EWC）2026のグローバルパートナーに就任しました。レノボは高性能なLegionゲーミングデバイスを提供することで、世界最大級のeスポーツイベントを支援します。

EWC 2026は、世界最大級のeスポーツイベントとして初めてフランス・パリで開催されます。7月6日から8月23日までの7週間で、100カ国以上から2,000人を超える選手と200のeスポーツチーム、そして世界中のファンを迎える予定です。EWCが国際的なイベントとしてさらなる発展を遂げる中、レノボは創設パートナーに加わり、最新のLegionデスクトップPCおよびモニターを競技会場、トレーニング施設、配信スタジオ、フェスティバル会場へ提供します。

「今夏、数千人の選手と数百万人のファンをパリへ迎える準備を進める中、レノボをeスポーツ・ワールドカップ2026のグローバル創設パートナーとして迎えられることを大変うれしく思います」と、eスポーツ・ファウンデーションの最高商務責任者（CCO）であるモハメド・アル・ニメールは述べています。「7週間にわたる数千試合、長時間に及ぶ配信、そして数多くの選手用セットアップにおいて、競技を支えるテクノロジーはステージ上で繰り広げられるプレーと同じくらい重要です。本大会の実現を可能にする最先端システムを提供してくれるレノボに感謝しています」

「世界有数のゲーミングブランドとして、レノボのLegionデバイスが世界最大級のeスポーツイベントを支えることを大変誇りに思います」と、レノボ インテリジェントデバイスグループ ゲーミング事業担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネジャーのフォルカー・デューリングは述べています。「EWCとのパートナーシップは、世界最高峰のeスポーツの舞台において、トップアスリートがLegionの最高峰のゲーミングデバイスを使用し、最高レベルのパフォーマンスを発揮できる環境を提供するという、両者共通の取り組みを反映しています」

世界最大級のeスポーツイベントを支えるLegion

競技会場や配信スタジオ、選手用施設、ファン向け体験エリアに至るまで、LegionハードウエアはEWC 2026の主要な運営・競技環境を支え、世界最大級のeスポーツイベント全体で最高のパフォーマンスを発揮できる環境を提供します。選手はLegion Tower 7iおよびLegion Tower 5iデスクトップPCを使用して競技を行います。また今年は、上位入賞を目指す選手がLegionモニターも使用して競技を行います。

競技ステージからコンセプトイノベーションへ

今回のパートナーシップから、今年初めにCES 2026で披露されたLegion Pro Rollable Conceptという重要なハードウエアイノベーションも生まれています。同コンセプトは、16インチのLenovo PureSight OLEDディスプレイを搭載し、世界各地を移動しながらハイレベルな大会に向けてトレーニングするeスポーツ選手向けに設計されたゲーミングノートPCです。ディスプレイは16インチから21.5インチまたは24インチまで拡張できます。EWC来場者は、LegionブースでLegion Pro Rollableを体験できます。

ファンと競技をより近づける体験

Legionブランドは、EWC 2026の配信や会場内各所に展開されます。これには「Legion Gauntlet」ステージや、LegionのノートPC、タブレット、周辺機器を体験できる専用フェスティバルゾーンも含まれます。来場者は会場内チャレンジを通じてLegion製品を獲得できるほか、大会期間中にLegion公式チャンネルで配信される限定コンテンツでは、選手や競技環境、使用機材をより詳しく紹介します。

また、EWC 2026の創設パートナーとして、レノボは大会開催前から開催期間中にかけて展開されるグローバルキャンペーンの主要パートナーとして、クリエイティブ、配信コンテンツ、ファン向けコンテンツなど幅広い施策に登場します。

拡大するグローバルeスポーツパートナーシップ

今回の提携は、レノボがEWC 2025で初めてパートナーを務めた実績を基盤としています。同大会では、2,000台を超えるLegionデバイスが大会運営、配信スタジオ、クリエイターゾーン、フェスティバル会場で使用されました。また、Legionブランドは全24タイトルおよび7週間にわたる国際配信で展開され、世界各地域で複数の言語を通じ、7億5,000万人にリーチしました。

eスポーツ・ワールドカップ2026は、7月6日から8月23日までパリで開催されます。100カ国以上から2,000人を超える選手と200のクラブが参加し、24タイトル・25トーナメントで、総額7,500万米ドル超というeスポーツ史上最高額の賞金総額を懸けて競い合います。

詳細は、eスポーツ・ワールドカップ公式サイトおよびレノボLegion公式サイト（www.lenovo.com/legion）をご覧ください。

eスポーツ・ワールドカップについて

eスポーツ・ワールドカップ（EWC）は、競技としての卓越性とeスポーツファン文化を祝う世界有数の年次スポーツイベントです。複数タイトルを横断する独自の競技形式を採用し、世界トップクラスのeスポーツクラブが、eスポーツ史上最大の賞金総額を懸けて競い合います。2026年夏にフランス・パリで開催されるEWCでは、世界中のゲームおよびeスポーツコミュニティが再び集い、新たなEWCクラブチャンピオンが決定します。esportsworldcup.com

Lenovoについて

レノボは、売上高830億米ドルを誇る世界有数のテクノロジー企業であり、フォーチュン・グローバル500で196位にランクインし、世界180の市場で日々数百万人の顧客にサービスを提供しています。「Smarter Technology for All（よりスマートなテクノロジーを、あらゆる人へ）」というビジョンのもと、パーソナルAI（1つのパーソナルAIを複数のデバイスで活用）とエンタープライズAI（顧客がデータをインサイトと価値へ転換することを支援）の両軸から成るハイブリッドAI戦略を推進しています。この戦略は、世界最高水準のイノベーションへの継続的な取り組みと、デバイス（PC、ワークステーション、スマートフォン、タブレット、アクセサリー）、インフラストラクチャー・ソリューション（サーバー、ストレージ、エッジ、高性能コンピューティング、ソフトウエア定義インフラストラクチャー）、ならびにソフトウエア、ソリューション、サービスを含む包括的なAIポートフォリオを通じて、実現されています。レノボは世界20カ所以上の研究開発拠点と、10市場・30カ所以上の製造拠点から成るグローバルサプライチェーンを有し、卓越した事業運営でも広く評価されています。香港証券取引所にLenovo Group Limited（HKSE: 992）（ADR: LNVGY）として上場しています。詳細については www.lenovo.com をご覧ください。また、最新ニュースはレノボのニュースルームでご確認いただけます。

LEGIONおよびPURESIGHTはレノボの商標です。その他の商標は、それぞれの所有者に帰属します。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。