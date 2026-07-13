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LTM与Anthropic合作，加速Claude采用并拓展企业级部署

Claude和Claude Code已集成到LTM BlueVerse AI交付架构以赋能人工智能驱动的转型

孟买，印度--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球大型企业的商业创新合作伙伴LTM今日宣布，与开发出Claude的前沿人工智能公司Anthropic建立合作伙伴关系，从而在工程、现代化改造和业务工作流等领域中，加速推广Claude、Claude Code和Claude Cowork的企业级应用。

LTM将把Claude、Claude Code和Claude Cowork与其企业级实施专业知识相结合，帮助客户从试点阶段顺利过渡到正式生产阶段，并在保障与透明度的支持下，实现市场领先的生产力、吞吐量和质量。LTM会将这一专业知识和能力特别应用于金融服务、高科技、消费品和制造业等领域。

此伙伴关系的三个战略重点领域包括：

  • LTM BlueVerse ：AI交付架构
    LTM BlueVerse AI交付架构将作为Claude部署的企业级实施层，将Claude和Claude Code集成到AI驱动型软件工程、应用程序现代化、代理编排、站点可靠性工程（SRE）、可观测性和混沌工程等领域的交付工作流中。
  • LTM AI1000：人才赋能计划
    LTM还将扩大其AI1000计划的规模，培训并部署数千名获得Claude认证的架构师和前线部署工程师（FDE），从评估和架构设计，到实施及持续改进，他们能够全程协助客户。
  • Claude卓越中心（CoE）
    LTM将为Claude设立一个专门的卓越中心（CoE），作为该合作伙伴关系的规模化引擎——旨在构建可复用的技能、具备代理能力的最小可行产品（MVP）、参考架构以及涵盖云原生和基于平台应用程序的操作指南。该卓越中心将在负责任使用、代理生命周期、模型治理以及数据隐私/驻留合规性方面提供治理框架。此外，它还将确保交付工作与Claude不断演进的能力保持同步。

“LTM拥有跨行业的交付专业知识、经过专业培训的人才以及长期建立的客户关系，其客户希望将Claude集成到他们所依赖的系统中。LTM正在将Claude和Claude Code集成到BlueVerse中，将值得信赖的前沿AI技术置于其核心业务的中心位置，即帮助客户构建、现代化改造和运维软件，”Anthropic国际业务总经理Chris Ciauri表示。

“LTM通过与Anthropic的合作，帮助客户加速AI采用，并将AI投资转化为可衡量的业务成果。将Claude与LTM的BlueVerse生态系统、深厚的领域专业知识、技术能力以及AI1000人才计划相结合，为企业将AI融入业务各环节并实现大规模现代化转型奠定了坚实基础，” LTM首席执行官兼总经理Venu Lambu表示。

此次合作将包括一系列聚焦可量化业务成果的联合市场推广举措。LTM还将通过将Claude、Claude Code和Claude Cowork嵌入其交付模式，扩大内部采用规模，从而在整个软件开发生命周期（SDLC）中建立一致的采用模式和行业领先的生产力基准，并将自主学习反馈纳入Claude CoE和BlueVerse生态系统。

关于LTM

LTM隶属于Larsen & Toubro Group，是一家以AI核心的全球技术服务公司，同时也是全球最大规模企业的商业创意合作伙伴。我们融合人类洞察与智能系统，在技术与行业专业知识的融合领域，助力客户创造更大价值。我们的服务能力覆盖一体化运营、业务转型和商业人工智能三大领域，赋能企业打造新的工作模式、构建新的生产力范式，并开辟新的价值创造路径。LTM拥有遍布40个国家的超过87,000名员工以及全球合作伙伴网络，致力于为客户创造卓越的成果，帮助他们不仅超越市场表现，更能引领市场创新。如需了解更多信息，请访问LTM.com

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媒体联系方式： Shambhavi Revandkar | Global Media Relations | Shambhavi.revandkar@ltm.com

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