LTM se asocia con Anthropic para acelerar la adopción de Claude y ampliar su implementación a nivel empresarial

BOMBAY, India--(BUSINESS WIRE)--LTM, el socio en Creatividad Empresarial de las empresas más grandes del mundo, acaba de anunciar una alianza con Anthropic, la empresa pionera en IA creadora de Claude. El objetivo de esta asociación es acelerar la adopción a escala empresarial de Claude, Claude Code y Claude Cowork en los flujos de trabajo de ingeniería, modernización y negocios.

LTM combinará Claude, Claude Code y Claude Cowork con su experiencia en implementación empresarial para ayudar a los clientes a pasar de la fase piloto a la producción con una productividad, un rendimiento y una calidad líderes en el mercado, con total garantía y transparencia. LTM aplicará esta experiencia y capacidad de forma específica a los sectores de banca, servicios financieros y seguros (BFSI, por sus siglas en inglés), alta tecnología, consumo e industria de producción.

Las tres áreas estratégicas fundamentales de la alianza incluyen:

LTM BlueVerse ™ : AI Delivery Fabric

LTM BlueVerse AI Delivery Fabric servirá como la capa de implementación empresarial para la adopción de Claude, integrando Claude y Claude Code en los flujos de trabajo de entrega en ingeniería de software impulsada por IA, modernización de aplicaciones, orquestación de agentes, ingeniería de confiabilidad del sitio (SER, por sus siglas en inglés), observabilidad e ingeniería del caos.

LTM BlueVerse AI Delivery Fabric servirá como la capa de implementación empresarial para la adopción de Claude, integrando Claude y Claude Code en los flujos de trabajo de entrega en ingeniería de software impulsada por IA, modernización de aplicaciones, orquestación de agentes, ingeniería de confiabilidad del sitio (SER, por sus siglas en inglés), observabilidad e ingeniería del caos. LTM AI1000: programa de capacitación de talentos

LTM también llevará su iniciativa AI1000 al siguiente nivel para capacitar y desplegar a miles de arquitectos certificados en Claude e ingenieros de despliegue avanzado (FDE, por sus siglas en inglés) que puedan trabajar con los clientes desde la evaluación y el diseño de la arquitectura hasta la implementación y la mejora continua.

LTM también llevará su iniciativa AI1000 al siguiente nivel para capacitar y desplegar a miles de arquitectos certificados en Claude e ingenieros de despliegue avanzado (FDE, por sus siglas en inglés) que puedan trabajar con los clientes desde la evaluación y el diseño de la arquitectura hasta la implementación y la mejora continua. Centro de Excelencia (CoE) de Claude

LTM establecerá un Centro de Excelencia (CoE) dedicado a Claude como motor de escalabilidad para esta alianza, con el fin de desarrollar habilidades reutilizables, prototipos mínimos viables (MVP, por sus siglas en inglés) de agentes, arquitecturas de referencia y guías operativas que abarquen aplicaciones nativas de la nube y basadas en plataformas. El CoE proporcionará una estructura de gobernanza en materia de uso responsable, ciclo de vida de los agentes, gobernanza de modelos y cumplimiento de normas de privacidad y residencia de datos. Además, mantendrá la implementación en consonancia con las capacidades en constante evolución de Claude.

“LTM aporta experiencia en la implementación, personal capacitado y relaciones de larga data con clientes en diversos sectores, y sus clientes tienen intención de integrar a Claude en los sistemas en los que confían. LTM está integrando a Claude y Claude Code en BlueVerse, llevando tecnología de IA vanguardista y confiable al centro de lo que mejor saben hacer: ayudar a sus clientes a desarrollar, modernizar y operar su software”, expresó Chris Ciauri, director general de Operaciones Internacionales de Anthropic.

“LTM ayuda a sus clientes a acelerar la adopción de la IA y a convertir las inversiones en IA en resultados medibles en términos empresariales a través de nuestra alianza con Anthropic. La combinación de Claude con el ecosistema BlueVerse de LTM, su gran experiencia en el sector, sus capacidades tecnológicas y la iniciativa de talento AI1000 crea una base sólida para que las empresas integren la IA en todos los ámbitos de su negocio y se modernicen a gran escala”, declaró Venu Lambu, director ejecutivo y director general de LTM.

Se trata de una alianza que incluirá iniciativas conjuntas de comercialización enfocadas en resultados medibles a nivel empresarial. LTM también ampliará la adopción interna al integrar Claude, Claude Code y Claude Cowork en su modelo de entrega para establecer patrones de adopción consistentes y puntos de referencia de productividad líderes en el mercado a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software, con retroalimentación de aprendizaje autónomo en el CoE de Claude y el ecosistema BlueVerse.

Acerca de LTM

LTM, una empresa del Grupo Larsen & Toubro, es un proveedor global de servicios tecnológicos centrado en la IA y el socio en Creatividad Empresarial de las empresas más grandes del mundo. Conectamos la visión humana con los sistemas inteligentes para que los clientes puedan crear mayor valor allí donde se entrecruzan la tecnología y la experiencia en el sector. Nuestras capacidades incluyen operaciones integradas, transformación e IA empresarial, lo que da lugar a nuevas formas de trabajar, nuevos paradigmas de productividad y nuevos caminos hacia el valor. Junto con los más de 87 000 empleados en 40 países y nuestra red global de socios, en LTM nos hacemos responsables de los resultados de nuestros clientes y los ayudamos a obtener un rendimiento superior al del mercado, pero también a superarlo en creatividad. Más información en LTM.com.

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