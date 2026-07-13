LTMがアンソロピックと提携、Claude導入の加速とエンタープライズ・デリバリーの拡大へ

インド・ムンバイ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界最大手企業向けのビジネス・クリエイティビティ・パートナーであるLTMは、Claudeを開発した最先端AI企業であるアンソロピックとの提携を発表しました。これにより、エンジニアリング、モダナイゼーション、ビジネス・ワークフローの各分野にわたり、Claude、Claude Code、Claude Coworkのエンタープライズ規模での導入を加速させます。

LTMはClaude、Claude Code、Claude Coworkを、LTMのエンタープライズ実装に関する専門知識と組み合わせることで、確実性と透明性に裏付けられた市場トップクラスの生産性・スループット・品質を実現し、パイロット段階から本番運用への移行を支援します。LTMは、特にBFSI（銀行・金融・保険）、ハイテク、コンシューマー、製造業界の各分野にこの専門知識と能力を提供します。

本提携における3つの戦略的重点領域：

LTM BlueVerse ™ ：AIデリバリー・ファブリック

LTM BlueVerse AIデリバリー・ファブリックは、Claude導入のエンタープライズ実装レイヤーとして機能し、AI主導のソフトウェア・エンジニアリング、アプリケーションのモダナイゼーション、エージェントのオーケストレーション、サイト信頼性エンジニアリング（SRE）、オブザーバビリティー、カオス・エンジニアリングにわたるデリバリー・ワークフローにClaudeとClaude Codeを統合します。

LTM BlueVerse AIデリバリー・ファブリックは、Claude導入のエンタープライズ実装レイヤーとして機能し、AI主導のソフトウェア・エンジニアリング、アプリケーションのモダナイゼーション、エージェントのオーケストレーション、サイト信頼性エンジニアリング（SRE）、オブザーバビリティー、カオス・エンジニアリングにわたるデリバリー・ワークフローにClaudeとClaude Codeを統合します。 LTM AI1000：人材育成プログラム

LTMはまた、AI1000イニシアチブを拡大し、評価およびアーキテクチャーから実装および継続的改善に至るまで、クライアントと共に取り組むことができる数千名のClaude認定アーキテクトおよびフォワード・デプロイ・エンジニア（FDE）を育成・配置します。

LTMはまた、AI1000イニシアチブを拡大し、評価およびアーキテクチャーから実装および継続的改善に至るまで、クライアントと共に取り組むことができる数千名のClaude認定アーキテクトおよびフォワード・デプロイ・エンジニア（FDE）を育成・配置します。 Claudeセンター・オブ・エクセレンス（CoE）

LTMは、提携を拡大する原動力として、Claude専用のセンター・オブ・エクセレンス（CoE）を設立します。これにより、クラウドネイティブおよびプラットフォームベースのアプリケーションにわたる再利用可能なスキル、エージェント型MVP、リファレンス・アーキテクチャー、プレイブックを構築します。このCoEは、責任ある利用、エージェントのライフサイクル、モデル・ガバナンス、データプライバシー/データレジデンシーに関するコンプライアンスにわたるガバナンスの基盤を提供します。また、Claudeの機能の進化に合わせたデリバリーの調整を行います。

「LTMは、デリバリー専門知識、訓練を受けた人材、長年にわたる顧客関係を業界横断的に有しており、その顧客は自らが信頼しているシステムにClaudeを組み込みたいと考えています。LTMはBlueVerseにClaudeとClaude Codeの組み込みを進め、顧客のソフトウェアの構築、モダナイゼーション、運用を支援するというLTMが最も得意とする分野における遂行方法の中心に、信頼できる最先端AIテクノロジーを据えています」と、アンソロピックのインターナショナル担当マネージングディレクターであるクリス・チャウリ氏は述べています。

「LTMは、アンソロピックとの提携を通じて、クライアントがAIの導入を加速させ、AIへの投資により測定可能なビジネス成果を生み出せるよう支援します。ClaudeをLTMのBlueVerseエコシステム、深いドメイン専門知識、テクノロジー能力、そしてAI1000人材イニシアチブと組み合わせることで、企業がビジネス全体にAIを組み込み、大規模なモダナイゼーションを実現するための強力な基盤を構築します」と、LTMの最高経営責任者（CEO）兼マネージング・ディレクターであるべヌ・ランブは述べています。

今回の提携には、測定可能なビジネス成果に焦点を当てた共同の市場進出イニシアチブが含まれます。また、LTMはClaude、Claude Code、Claude CoworkをLTMのデリバリー・モデルに組み込むことで社内導入の規模を拡大し、SDLC（ソフトウェア開発ライフサイクル）全体にわたって一貫した導入パターンと市場をリードする生産性ベンチマークを確立するとともに、Claude CoEおよびBlueVerseエコシステムへの自律的な学習フィードバックを実現します。

LTMについて

LTM（ラーセン＆トゥブロ・グループ傘下の企業）は、AIを中心としたグローバルなテクノロジーサービス企業であり、世界最大級の企業に帯するビジネス・クリエイティビティ・パートナーです。当社は、人間の洞察力とインテリジェントなシステムを統合し、テクノロジーとドメイン専門知識が交差する場所で、クライアントが一層大きな価値を創造できるよう支援します。当社の能力は、統合オペレーション、トランスフォーメーション、ビジネスAIに及び、新しい働き方、新しい生産性パラダイム、そして価値への新しい道を可能にするものです。40か国8万7000人以上の従業員とグローバルなパートナー・ネットワークと共に、LTMはクライアントの成果に全責任を持ち、市場平均を上回る成績をもたらすだけでなく、「アウトクリエイト（Outcreate）」の実現を支援します。詳細はLTM.comをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。