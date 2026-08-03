Lenovo以創始合作夥伴身分為2026年電子競技世界盃提供支援

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 電子競技基金會(EF)與Lenovo今日宣布擴大雙方的合作夥伴關係，Lenovo正式成為2026年電子競技世界盃(EWC)的全球合作夥伴，將以其高效能的Legion遊戲裝置為這一全球規模最大的電競賽事提供支援。

EWC 2026將首次把這一全球最大規模的電競賽事帶到巴黎。從7月6日至8月23日，賽事將迎接來自超過100個國家的2000多名選手、200支電競戰隊以及粉絲。隨著EWC邁向國際舞臺，Lenovo也加入了賽事創始合作夥伴的行列，將在為期七周的賽事中，為比賽場館、訓練設施、轉播演播室和粉絲節空間提供其最新的Legion桌上型電腦和顯示器。

電子競技基金會商務長Mohammed Al Nimer表示：「我們欣然迎來Lenovo成為2026年電子競技世界盃的全球創始合作夥伴，共同迎接今夏齊聚巴黎的數千名選手和數百萬粉絲。在為期七周的賽事中，數千場比賽、海量轉播時長以及選手裝置部署有序展開，賽事背後的技術與賽場上的精彩表現同樣重要。我們非常感謝Lenovo提供其尖端系統，使我們的賽事得以順利舉辦。」

Lenovo智慧裝置業務集團遊戲業務副總裁兼總經理Volker Düring表示：「身為全球最大的遊戲品牌之一，我們非常驕傲能讓Lenovo Legion裝置為全球最大的電競賽事提供支援。Lenovo與EWC的合作反映了我們共同的承諾，即讓頂尖電競選手能夠在最大的電競舞臺上，使用Legion的頂尖遊戲裝置進行最高水準的競技。」

Legion為全球頂尖電競賽事提供支援

從比賽場館、轉播演播室到選手設施和粉絲體驗區，Legion硬體將為EWC 2026的關鍵環節提供支援，確保這一全球頂尖電競賽事能夠達到巔峰效能。EWC 2026的選手們將使用Legion Tower 7i和Tower 5i桌上型電腦進行比賽。今年，選手們還將使用Legion顯示器，為爭奪最高領獎臺席位而展開角逐。

從競技舞臺到概念創新

此次合作已經激發了Lenovo在硬體創新方面的重大突破，例如今年稍早在2026年國際消費性電子展(CES 2026)上展示的、採用16英吋可捲曲Lenovo PureSight OLED技術螢幕的Legion Pro Rollable Concept。這款概念遊戲本專為需要一台可攜式裝置來備戰全球高水準賽事的電競選手而設計，其螢幕可從16英吋擴充至21.5英吋和24英吋。EWC的與會者將能夠在Legion攤位親自體驗這款Legion Pro Rollable。

讓粉絲更近距離感受賽事激情

Legion的品牌標誌將出現在EWC 2026的轉播和現場體驗中，包括Legion Gauntlet舞臺和專門的粉絲節區域，這些區域將在賽事期間提供Legion筆電、平板電腦和週邊裝置產品供粉絲體驗。粉絲們將有機會透過現場挑戰贏取Legion硬體，同時在EWC 2026期間，Legion各通路發表的獨家內容將讓粉絲更深入地瞭解參賽選手、裝置組態和比賽中使用的硬體。

身為EWC 2026的創始合作夥伴，Lenovo也將深度參與今年的全球宣傳活動，其身影將出現在賽事舉辦前及整個賽事期間的創意、轉播和針對粉絲的內容中。

深化全球電競合作

此次合作建立在Lenovo首次亮相EWC 2025的基礎之上。當時，超過2000台Legion裝置被用於賽事營運、轉播演播室、創作者專區和粉絲節活動。Legion的品牌標誌出現在了全部24個遊戲項目和為期七周的國際轉播中，涵蓋全球多個地區和語言，觸達7.5億觀眾。

2026年電子競技世界盃將於7月6日至8月23日在巴黎舉行，屆時將有來自100多個國家的2000多名選手和200家俱樂部參加24個遊戲項目、25個錦標賽的角逐，共同爭奪創紀錄的逾7500萬美元獎金池。

如欲瞭解更多資訊，請造訪電子競技世界盃官方網站，或在www.lenovo.com/legion探索Lenovo Legion的完整產品陣容。

關於電子競技世界盃

電子競技世界盃(EWC)是是一項頂尖的年度運動盛事，也是全球競技卓越和電競粉絲文化的盛會。該賽事採用獨特的跨遊戲賽制，讓世界頂尖電競俱樂部相互角逐，爭奪電競史上最大的獎金池。2026年夏季，EWC將在法國巴黎舉辦，屆時遊戲和電競社群將再次齊聚一堂，共同見證下一屆電子競技世界盃俱樂部冠軍的誕生。esportsworldcup.com

關於Lenovo

Lenovo是一家年收入830億美元的全球化科技巨擘，名列《財星》世界500大企業第196名，每天服務遍布全球180個市場數以百萬計的客戶。Lenovo秉持「智慧，為每一個可能」的公司願景，積極推進混合式AI策略，涵蓋「一體多端」的個人AI和協助客戶將資料轉化為洞察與價值的企業AI。憑藉對世界一流創新能力的不懈追求，Lenovo擁有全堆疊AI的完整產品發展藍圖，包括終端（個人電腦、工作站、智慧型手機、平板電腦、配件）、基礎設施解決方案（伺服器、儲存、邊緣運算、高效能運算以及軟體定義基礎設施），以及軟體、解決方案和服務。Lenovo業務遍及全球，擁有20多個研發中心，並在10個市場設有30多個生產基地，其全球供應鏈因其卓越的營運能力而廣受肯定。Lenovo以Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY)的名義在香港交易所上市。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.lenovo.com，並在我們的新聞中心關注集團最新資訊。

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