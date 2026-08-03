Lenovo steunt Esports World Cup 2026 als Founding Partner

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--De Esports Foundation (EF) en Lenovo kondigden vandaag een uitgebreid partnerschap aan, waarbij Lenovo een Global Partner van de EWC 2026 (Esports World Cup) wordt en het grootste e-sportevenement ter wereld ondersteunt met zijn sterk presterende Legion gamingapparatuur.

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