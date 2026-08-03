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Lenovo steunt Esports World Cup 2026 als Founding Partner
Lenovo steunt Esports World Cup 2026 als Founding Partner
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- Lenovo™ voegt zich bij EWC 2026 als Global Partner met uitgebreide integratie in wedstrijdtechnologie tijdens 's werelds grootste e-sportevenement
- Deze zomer zullen Lenovo Legion™ desktop-pc's en monitors spelers, uitzendingen, trainingfaciliteiten en festivalervaringen in heel Parijs toerusten
- Fans kunnen de nieuwste Legion-innovaties ervaren, waaronder ook de Legion Pro Rollable Concept, tijdens de zeven weken durende wedstrijd
PARIJS--(BUSINESS WIRE)--De Esports Foundation (EF) en Lenovo kondigden vandaag een uitgebreid partnerschap aan, waarbij Lenovo een Global Partner van de EWC 2026 (Esports World Cup) wordt en het grootste e-sportevenement ter wereld ondersteunt met zijn sterk presterende Legion gamingapparatuur.
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Mediacontact Lenovo:
Inernationale PR – Justin Alters – jalters@lenovo.com
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