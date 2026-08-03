Lenovo soutient l’Esports World Cup 2026 en tant que partenaire fondateur

PARIS--(BUSINESS WIRE)--L’Esports Foundation (EF) et Lenovo ont annoncé aujourd’hui un partenariat élargi : Lenovo devient ainsi partenaire mondial de l’Esports World Cup 2026 (EWC) et soutient le plus grand événement d’esport au monde grâce à ses appareils de jeu Legion haute performance.

L’EWC 2026 organisera pour la première fois à Paris le plus grand événement d’esport au monde, accueillant plus de 2 000 joueurs, 200 équipes d’esport et des fans venus de plus de 100 pays entre le 6 juillet et le 23 août. Alors que l’EWC s’étend à la scène internationale, Lenovo rejoint la liste des partenaires fondateurs de l’événement, en mettant à disposition ses derniers PC de bureau et écrans Legion dans les arènes de compétition, les centres d’entraînement, les studios de diffusion et les espaces festifs tout au long de ces sept semaines.

« Nous sommes ravis d’accueillir Lenovo en tant que partenaire fondateur mondial de l’Esports World Cup 2026, alors que nous nous préparons à accueillir des milliers de joueurs et des millions de fans à Paris cet été », déclare Mohammed Al Nimer, directeur commercial de l’Esports Foundation. « Pendant ces sept semaines, avec des milliers de matchs, d’heures de diffusion et de configurations de joueurs, la technologie qui sous-tend la compétition est tout aussi importante que ce qui se passe sur scène, et nous sommes reconnaissants à Lenovo de mettre à disposition ses systèmes de pointe qui rendront notre événement possible. »

« En tant que l’une des plus grandes marques de gaming au monde, nous sommes extrêmement fiers que les appareils Lenovo Legion équipent le plus grand événement d’esport au monde », déclare Volker Düring, vice-président et directeur général de la division Gaming au sein du groupe Intelligent Devices de Lenovo. « Le partenariat entre Lenovo et l’EWC reflète un engagement commun à permettre aux meilleurs athlètes d’esport d’utiliser les appareils de gaming haut de gamme de la gamme Legion pour s’affronter au plus haut niveau sur la plus grande scène d’esport. »

Legion équipe l’un des plus grands événements d’esport au monde

Des arènes de compétition aux studios de diffusion, en passant par les installations réservées aux joueurs et les expériences proposées aux fans, le matériel Legion sera au cœur de l’EWC 2026, garantissant des performances optimales lors de l’un des plus grands événements d’esport au monde. Les joueurs de l’EWC 2026 s’affronteront sur des PC de bureau Legion Tower 7i et Tower 5i. Cette année, les athlètes s’affronteront également sur des écrans Legion dans leur quête des premières places du podium.

De la scène de compétition à l’innovation conceptuelle

Ce partenariat a déjà inspiré une innovation matérielle majeure de la part de Lenovo avec le Legion Pro Rollable Concept, un écran enroulable de 16 pouces doté de la technologie OLED Lenovo PureSight, présenté plus tôt cette année au CES 2026. Conçu pour les athlètes de l’esport qui ont besoin d’un appareil portable unique leur permettant de s’entraîner pour des compétitions de haut niveau à travers le monde, l’écran de ce concept d’ordinateur portable de jeu passe de 16 pouces à 21,5 pouces, puis à 24 pouces. Les participants à l’EWC pourront tester le Legion Pro Rollable sur le stand Legion.

Rapprocher les fans de l’action

La marque Legion sera présente dans toutes les retransmissions de l’EWC 2026 et dans les expériences sur place, notamment sur la scène Legion Gauntlet et dans les zones dédiées du festival où les fans pourront découvrir les ordinateurs portables, tablettes et périphériques Legion mis à leur disposition pendant l’événement. Les fans auront la possibilité de remporter du matériel Legion en relevant des défis sur place, tandis que des contenus exclusifs diffusés sur les chaînes Legion pendant l’EWC 2026 permettront de découvrir de plus près les joueurs, leurs configurations et le matériel utilisé tout au long de la compétition.

En tant que partenaire fondateur de l’EWC 2026, Lenovo occupera également une place centrale dans la campagne mondiale de cette année, en apparaissant dans les contenus créatifs, les retransmissions et les contenus destinés aux fans, tant avant l’événement que pendant celui-ci.

S’appuyer sur un partenariat mondial en pleine expansion dans le domaine de l’esport

Ce partenariat fait suite aux débuts de Lenovo lors de l’EWC 2025, où plus de 2 000 appareils Legion ont été utilisés pour le bon déroulement des tournois, dans les studios de diffusion, les zones dédiées aux créateurs et les animations du festival. La marque Legion a été mise en avant dans les 24 titres de jeux vidéo et tout au long des sept semaines de diffusion internationale, touchant 750 millions de personnes à travers de nombreuses régions et dans plusieurs langues à travers le monde.

L’Esports World Cup 2026 se tiendra à Paris du 6 juillet au 23 août et accueillera plus de 2 000 joueurs et 200 clubs issus de plus de 100 pays, qui s’affronteront dans 24 jeux et 25 tournois pour se partager une cagnotte record de plus de 75 millions de dollars.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la Coupe du monde d’esport et découvrez la gamme complète de Lenovo Legion sur www.lenovo.com/legion.

À propos de la Coupe du monde d'esport

La Coupe du monde d’esport (EWC) est un événement sportif annuel de premier plan et une célébration mondiale de l’excellence compétitive et de la passion pour l’esport. La compétition se déroule selon un format inter-jeux unique qui oppose les meilleurs clubs d’esport du monde les uns aux autres pour remporter la plus importante cagnotte de l’histoire de l’esport. Organisée à Paris, en France, à l’été 2026, l’EWC réunira à nouveau les communautés de gamers et d’esport pour couronner le prochain champion des clubs de la Coupe du monde d’esport. esportsworldcup.com

À propos de Lenovo

Lenovo est une entreprise technologique mondiale dont le chiffre d’affaires s’élève à 83 milliards USD, qui figure au 196e rang du classement Fortune Global 500 et qui sert chaque jour des millions de clients sur 180 marchés. Guidé par sa vision « Une technologie plus intelligente pour tous », Lenovo met en œuvre une stratégie d’IA hybride qui englobe l’IA personnelle (une IA personnelle, plusieurs appareils et l’IA d’entreprise) pour aider les clients à transformer les données en informations et en valeur. Cette stratégie s’appuie sur l’engagement du Groupe en faveur d’une innovation de classe mondiale et d’un portefeuille IA complet, comprenant des appareils (PC, stations de travail, smartphones, tablettes, accessoires), des solutions d’infrastructure (serveurs, stockage, edge, calcul haute performance et infrastructure définie par logiciel), ainsi que des logiciels, des solutions et des services. Avec une présence mondiale s’étendant sur plus de 20 sites de recherche et développement et une chaîne d’approvisionnement mondiale comprenant plus de 30 sites de fabrication répartis sur 10 marchés, Lenovo est largement reconnue pour son excellence opérationnelle. Lenovo est cotée à la bourse de Hong Kong sous Lenovo Group Limited (HKSE : 992) (ADR : LNVGY). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lenovo.com et suivez l’actualité dans notre espace presse.

LEGION et PURESIGHT sont des marques commerciales de Lenovo. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

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