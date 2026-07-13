LTM تعلن عن شراكة مع Anthropic لتسريع اعتماد Claude وتوسيع نطاق تقديم حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات

--(BUSINESS WIRE)--مومباي، الهندأعلنت LTM، الشريك المتخصص في تمكين الإبداع المؤسسي لكبرى الشركات العالمية، عن إبرام شراكة مع Anthropic، الشركة الرائدة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وصاحبة منصة Claude، بهدف تسريع اعتماد حلول Claude وClaude Code وClaude Cowork على نطاق المؤسسات، وتعزيز استخدامها في مجالات هندسة البرمجيات، وتحديث الأنظمة، وسير العمل المؤسسي.

وبموجب هذه الشراكة، ستدمج LTM حلول Claude وClaude Code وClaude Cowork مع خبراتها الواسعة في تنفيذ حلول المؤسسات، لمساعدة العملاء على الانتقال بسلاسة من المشاريع التجريبية إلى بيئات التشغيل الفعلية، بما يحقق مستويات رائدة في السوق من الإنتاجية، وكفاءة الإنجاز، وجودة المخرجات، مع توفير أعلى درجات الموثوقية والشفافية. وستُسخّر LTM هذه الخبرات والقدرات المتقدمة لخدمة قطاعات محددة تشمل الخدمات المصرفية والمالية والتأمين (BFSI)، والتكنولوجيا المتقدمة، والسلع الاستهلاكية، والصناعات الإنتاجية.

وترتكز هذه الشراكة الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية تشمل:

LTM BlueVerse ™ : AI Delivery Fabric

ستشكّل منصة LTM BlueVerse AI Delivery Fabric طبقة التنفيذ المؤسسية لاعتماد حلول Claude، من خلال دمج Claude وClaude Code ضمن سير عمل التسليم والتنفيذ عبر مجموعة واسعة من حالات الاستخدام المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك هندسة البرمجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحديث التطبيقات، وتنسيق الوكلاء، وهندسة موثوقية المواقع (SRE)، والرصد والمراقبة، وهندسة الفوضى.

ستشكّل منصة LTM BlueVerse AI Delivery Fabric طبقة التنفيذ المؤسسية لاعتماد حلول Claude، من خلال دمج Claude وClaude Code ضمن سير عمل التسليم والتنفيذ عبر مجموعة واسعة من حالات الاستخدام المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك هندسة البرمجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحديث التطبيقات، وتنسيق الوكلاء، وهندسة موثوقية المواقع (SRE)، والرصد والمراقبة، وهندسة الفوضى. LTM AI1000: برنامج تمكين المواهب

ستعمل LTM أيضًا على توسيع نطاق مبادرة AI1000 لتدريب وتأهيل ونشر آلاف المهندسين المعماريين الحاصلين على اعتماد Claude، إلى جانب مهندسي النشر الميداني (FDEs)، بما يمكنهم من التعاون مع العملاء في جميع مراحل رحلة التحول، بدءًا من التقييم ووضع البنية المعمارية، مرورًا بالتنفيذ، وصولاً إلى التحسين المستمر.

ستعمل LTM أيضًا على توسيع نطاق مبادرة AI1000 لتدريب وتأهيل ونشر آلاف المهندسين المعماريين الحاصلين على اعتماد Claude، إلى جانب مهندسي النشر الميداني (FDEs)، بما يمكنهم من التعاون مع العملاء في جميع مراحل رحلة التحول، بدءًا من التقييم ووضع البنية المعمارية، مرورًا بالتنفيذ، وصولاً إلى التحسين المستمر. مركز التميُّز (CoE) الخاص بـ Claude

ستؤسس LTM مركز تميُّز (CoE) مخصصًا لـ Claude ليكون المحرك الرئيس لتوسيع نطاق هذه الشراكة، حيث سيركز على تطوير مهارات قابلة لإعادة الاستخدام، ونماذج أولية عملية قائمة على الوكلاء (MVPs)، وهياكل معمارية مرجعية، وأدلة وأطر عمل تنفيذية، تغطي التطبيقات القائمة في الأساس على السحابة والتطبيقات القائمة على المنصات. وسيوفر مركز التميُّز إطارًا مؤسسيًا متكاملاً للحوكمة، يدعم الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وإدارة دورة حياة الوكلاء، وحوكمة النماذج، والامتثال لمتطلبات خصوصية البيانات وسياسات تسجيل البيانات. كما سيضمن المركز مواءمة عمليات التسليم باستمرار مع القدرات المتطورة لمنصة Claude.

"تتمتع LTM بخبرة عميقة في تنفيذ الحلول، وكوادر مدربة، وعلاقات راسخة وطويلة الأمد مع العملاء في مختلف القطاعات، كما يتطلع عملاؤها إلى دمج Claude ضمن الأنظمة التي يعتمدون عليها في أعمالهم اليومية. وتعمل LTM على دمج Claude وClaude Code ضمن منصة BlueVerse، لتضع تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة والموثوقة في صميم عملياتها، بما يعزز قدرتها على تقديم أفضل ما تجيده لعملائها، والمتمثل في تطوير البرمجيات، وتحديثها، وتشغيلها بكفاءة وفعالية"، حسبما صرَّح Chris Ciauri، المدير الإداري الدولي لشركة Anthropic.

"تساعد LTM عملاءها على تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحويل استثماراتهم في هذا المجال إلى نتائج أعمال ملموسة وقابلة للقياس، وذلك من خلال شراكتها مع Anthropic. إن الجمع بين قدرات Claude ومنظومة BlueVerse التابعة لـ LTM، إلى جانب خبراتها العميقة في مختلف القطاعات، وإمكاناتها التقنية، ومبادرة AI1000 لتأهيل الكفاءات، يرسّخ قاعدة قوية تمكّن المؤسسات من دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف أعمالها وتسريع جهود التحديث والتحول على نطاق واسع"، حسبما أفاد Venu Lambu، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة LTM.

وستتضمن الشراكة إطلاق مبادرات مشتركة للتوسع في الأسواق، تركز على تحقيق نتائج أعمال ملموسة وقابلة للقياس. كما ستعمل LTM على توسيع نطاق الاعتماد الداخلي لحلول Claude وClaude Code وClaude Cowork من خلال دمجها في نموذج تقديم خدماتها، بهدف ترسيخ أنماط استخدام موحدة وتحقيق معايير رائدة في السوق للإنتاجية عبر دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC). وسيدعم ذلك نظام تغذية راجعة قائمًا على التعلم الذاتي، يُسهم في التطوير المستمر لكل من مركز التميُّز (CoE) الخاص بـ Claude ومنظومة BlueVerse.

نبذة عن LTM

LTM — إحدى شركات Larsen & Toubro Group — هي شركة خدمات تكنولوجية عالمية تركز على الذكاء الاصطناعي، وتُعدّ شريك الإبداع المؤسسي لأكبر الشركات في العالم. نجمع بين الرؤى البشرية والأنظمة الذكية لمساعدة العملاء على تحقيق قيمة أكبر عند تقاطع التكنولوجيا والخبرة في القطاع. تمتد قدراتنا عبر العمليات المتكاملة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي للأعمال، بما يمكّن أساليب عمل جديدة، ونماذج إنتاجية مبتكرة، ومسارات جديدة لخلق القيمة. وبالتعاون مع أكثر من 87,000 موظف في 40 دولة، وشبكتنا العالمية من الشركاء، تتولى LTM مسؤولية تحقيق النتائج لعملائنا، لمساعدتهم ليس فقط على التفوق على السوق، بل على إعادة ابتكاره. تفضَّل بقراءة المزيد على LTM.com.

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