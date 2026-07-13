LTM s’associe à Anthropic pour accélérer l’adoption de Claude et étendre son déploiement en entreprise

MUMBAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--LTM, partenaire en matière de créativité d’entreprise des plus grandes sociétés mondiales, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec Anthropic, la société pionnière en IA à l’origine de Claude, afin d’accélérer l’adoption à l’échelle de l’entreprise de Claude, Claude Code et Claude Cowork dans les domaines de l’ingénierie, de la modernisation et des processus métier.

LTM associera Claude, Claude Code et Claude Cowork à son expertise en matière de mise en œuvre en entreprise afin d’aider ses clients à passer de la phase pilote à la production en bénéficiant d’une productivité, d’un débit et d’une qualité de pointe, garantis par l’assurance qualité et la transparence. LTM mettra plus particulièrement cette expertise et ces capacités au service des secteurs des BFSI, des hautes technologies, de la consommation et de l’industrie manufacturière.

Trois axes stratégiques de ce partenariat :

LTM BlueVerse ™ : AI Delivery Fabric

LTM BlueVerse AI Delivery Fabric servira de couche de mise en œuvre d’entreprise pour l’adoption de Claude, en intégrant Claude et Claude Code dans les flux de travail de livraison couvrant l’ingénierie logicielle pilotée par l’IA, la modernisation des applications, l’orchestration des agents, l’ingénierie de fiabilité des sites (SRE), l’observabilité et l’ingénierie du chaos.

LTM BlueVerse AI Delivery Fabric servira de couche de mise en œuvre d’entreprise pour l’adoption de Claude, en intégrant Claude et Claude Code dans les flux de travail de livraison couvrant l’ingénierie logicielle pilotée par l’IA, la modernisation des applications, l’orchestration des agents, l’ingénierie de fiabilité des sites (SRE), l’observabilité et l’ingénierie du chaos. LTM AI1000 : programme de développement des talents

LTM étendra également son initiative AI1000 afin de former et de déployer des milliers d’architectes certifiés Claude et d’ingénieurs de déploiement avancé (FDE) capables d’accompagner les clients depuis l’évaluation et la conception de l’architecture jusqu’à la mise en œuvre et l’amélioration continue.

LTM étendra également son initiative AI1000 afin de former et de déployer des milliers d’architectes certifiés Claude et d’ingénieurs de déploiement avancé (FDE) capables d’accompagner les clients depuis l’évaluation et la conception de l’architecture jusqu’à la mise en œuvre et l’amélioration continue. Centre d’excellence (CoE) Claude

LTM mettra en place un Centre d’excellence (CoE) dédié à Claude, qui servira de moteur de croissance du partenariat, afin de développer des compétences réutilisables, des MVP agentiques, des architectures de référence et des guides opérationnels couvrant les applications cloud natives et basées sur des plateformes. Le CoE fournira un cadre de gouvernance global couvrant l’utilisation responsable, le cycle de vie des agents, la gouvernance des modèles et la conformité en matière de confidentialité et de résidence des données. Il veillera également à ce que les prestations restent en phase avec l’évolution des capacités de Claude.

« LTM apporte son expertise en matière de mise en œuvre, un personnel qualifié et des relations clients de longue date dans tous les secteurs d’activité, et ses clients souhaitent intégrer Claude dans les systèmes sur lesquels ils s’appuient. LTM intègre Claude et Claude Code dans BlueVerse, plaçant ainsi une technologie d’IA de pointe et fiable au cœur de ce qu’elle fait le mieux : aider ses clients à développer, moderniser et exploiter leurs logiciels », a déclaré Chris Ciauri, directeur général des opérations internationales chez Anthropic.

« Grâce à notre partenariat avec Anthropic, LTM aide ses clients à accélérer l’adoption de l’IA et à traduire leurs investissements en IA en résultats commerciaux mesurables. L’association de Claude à l’écosystème BlueVerse de LTM, à son expertise approfondie du domaine, à ses capacités technologiques et à son initiative de talents AI1000 crée une base solide permettant aux entreprises d’intégrer l’IA dans l’ensemble de leurs activités et de se moderniser à grande échelle », déclare Venu Lambu, CEO et directeur général de LTM.

Ce partenariat comprendra des initiatives conjointes de mise sur le marché axées sur des résultats commerciaux mesurables. LTM va également étendre l’adoption en interne en intégrant Claude, Claude Code et Claude Cowork à son modèle de prestation afin d’établir des modèles d’adoption cohérents et des références de productivité de premier plan sur l’ensemble du SDLC, avec un retour d’information d’apprentissage autonome vers le centre d’excellence Claude et l’écosystème BlueVerse.

À propos de LTM

LTM, une société du groupe Larsen & Toubro, est une entreprise mondiale de services technologiques centrée sur l’IA et le partenaire de créativité commerciale des plus grandes entreprises mondiales. Nous combinons l’expertise humaine et les systèmes intelligents pour aider nos clients à créer davantage de valeur à la croisée de la technologie et de l’expertise sectorielle. Nos capacités couvrent les opérations intégrées, la transformation et l’IA d’entreprise, permettant ainsi de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux paradigmes de productivité et de nouvelles voies vers la création de valeur. Avec plus de 87 000 employés répartis dans 40 pays et notre réseau mondial de partenaires, LTM s’engage à garantir des résultats pour nos clients, en les aidant non seulement à surpasser le marché, mais aussi à le « surcréer ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur LTM.com.

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