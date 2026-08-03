Lenovo impulsa la Copa Mundial de Esports 2026 en su calidad de socio fundador

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--La Fundación Esports (EF, por sus siglas en inglés) y Lenovo anunciaron hoy una ampliación de su alianza, en la que Lenovo pasa a ser socio global de la Copa Mundial de Esports 2026 (EWC, por sus siglas en inglés) y apoyará el evento de esports más grande del mundo con sus dispositivos para videojuegos Legion de alto rendimiento.

Entre el 6 de julio y el 23 de agosto, la EWC 2026 llevará por primera vez a París el evento de esports más grande del mundo, al que asistirán más de 2000 jugadores, 200 equipos de esports y aficionados de más de 100 países. A medida que la EWC se abre camino en el escenario internacional, Lenovo se une a la lista de socios fundadores del evento, llevando sus más recientes computadoras de escritorio y monitores Legion a los escenarios de competencia, instalaciones de entrenamiento, estudios de transmisión y espacios del festival durante las siete semanas que durará el evento.

“Nos entusiasma enormemente dar la bienvenida a Lenovo como socio fundador global de la Copa Mundial de Esports 2026, mientras nos preparamos para reunir a miles de jugadores y millones de aficionados en París este verano”, declaró Mohammed Al Nimer, director comercial de la Fundación Esports. “A lo largo de siete semanas, con miles de partidos, horas de transmisión y configuraciones de jugadores, la tecnología detrás de la competencia es tan importante como lo que sucede en el escenario. Es por ello que agradecemos a Lenovo por aportar sus sistemas vanguardistas que harán posible nuestro evento”.

“Como una de las marcas de videojuegos más grandes del mundo, nos enorgullece profundamente que los dispositivos Lenovo Legion impulsen el evento de esports más grande del mundo”, señaló Volker Düring, vicepresidente y director general de la unidad de negocio Videojuegos del Grupo de Dispositivos Inteligentes de Lenovo. “La asociación de Lenovo con la EWC refleja un compromiso compartido para que los mejores atletas de esports puedan utilizar los dispositivos de videojuegos de primera clase de Legion para competir al más alto nivel en el escenario más importante de los esports”.

Legion impulsa la competencia en uno de los eventos de esports más importantes del mundo

Desde los escenarios de competencia y los estudios de transmisión hasta las instalaciones para los jugadores y las experiencias para los aficionados, el hardware Legion impulsará aspectos clave de la EWC 2026, permitiendo un rendimiento óptimo en uno de los eventos de esports más grandes del mundo. Los jugadores de la EWC 2026 competirán utilizando computadoras de escritorio Legion Tower 7i y Tower 5i. Este año, los atletas también disfrutarán de los monitores Legion mientras luchan por los primeros lugares del podio.

De la etapa competitiva a la innovación conceptual

Esta alianza ya ha inspirado una importante innovación en hardware por parte de Lenovo con el Legion Pro Rollable Concept, un concepto de pantalla enrollable de 16” con tecnología OLED Lenovo PureSight que se presentó a principios de este año en la feria CES 2026. Diseñado para atletas de esports que necesitan un único dispositivo portátil que les permita entrenar para el alto nivel en todo el mundo, la pantalla de este concepto de computadora portátil para juegos se expande de 16” a tamaños de 21,5” y 24”. Los asistentes a la EWC podrán probar el Legion Pro Rollable en el stand de Legion.

Los aficionados cada vez más cerca de la acción

La marca Legion estará presente en todas las transmisiones y experiencias presenciales de la EWC 2026, incluyendo el escenario Legion Gauntlet y las zonas dedicadas del festival, donde los aficionados tendrán a su disposición computadoras portátiles, tabletas y periféricos Legion durante el evento. También tendrán la oportunidad de ganar equipos Legion a través de desafíos presenciales, mientras que el contenido exclusivo que se presentará en los canales de Legion durante la EWC 2026 ofrecerá una mirada más cercana a los jugadores, las configuraciones y el equipo utilizado a lo largo de la competencia.

Como socio fundador de la EWC 2026, Lenovo también tendrá un papel fundamental en la campaña global de este año, apareciendo en contenidos creativos, de transmisión y dirigidos a los aficionados tanto en el período previo al evento como durante su celebración.

Con el respaldo de una asociación global en crecimiento en el sector de los esports

Esta asociación llega tras el debut de Lenovo en la EWC 2025, donde se utilizaron más de 2000 dispositivos Legion en las operaciones del torneo, los estudios de transmisión, las zonas para creadores y las actividades del festival. La marca Legion estuvo presente en los 24 títulos de videojuegos y durante las siete semanas de transmisiones internacionales, llegando a 750 millones de personas en múltiples regiones e idiomas de todo el mundo.

La Copa Mundial de Esports 2026 tendrá lugar en París del 6 de julio al 23 de agosto, y recibirá a más de 2000 jugadores y 200 clubes de más de 100 países para competir en 24 juegos y 25 torneos por una parte de la bolsa de premios sin precedentes de más de 75 millones de dólares.

Para obtener más información, visite la Copa Mundial de Esports y explore la línea completa de Lenovo Legion en www.lenovo.com/legion.

Acerca de la Copa Mundial de Esports

La Copa Mundial de Esports (EWC, por sus siglas en inglés) es un evento deportivo anual de primer nivel y una celebración global de la excelencia competitiva y la pasión por los esports. Es una competencia con un formato único que abarca varios juegos y en el que los mejores clubes de esports del mundo se enfrentan entre sí por la bolsa de premios más grande en la historia de los esports. La EWC, que se llevará a cabo en París, Francia, en el verano de 2026, reunirá nuevamente a las comunidades de videojuegos y esports para coronar al próximo campeón de clubes de la Copa Mundial de Esports. esportsworldcup.com

Acerca de Lenovo

Lenovo es una potencia tecnológica mundial con ingresos de 83 000 millones de dólares, que ocupa el puesto n.º 196 en la lista Fortune Global 500 y atiende a millones de clientes cada día en 180 mercados. Guiada por su visión de ofrecer “Smarter Technology for All” (Tecnología más inteligente para todos), Lenovo se dedica a implementar una estrategia de IA Híbrida que abarca la IA Personal, una IA personal, múltiples dispositivos; y la IA Empresarial, que ayuda a los clientes a convertir los datos en información y valor. Una estrategia que se hace realidad a través del compromiso del Grupo con la innovación de clase mundial y una cartera integral de IA, que incluye dispositivos (computadoras personales, estaciones de trabajo, teléfonos inteligentes, tabletas y accesorios), soluciones de infraestructura (servidores, almacenamiento, computación en periferia, computación de alto rendimiento e infraestructura definida por software), así como software, soluciones y servicios. Con una presencia global que abarca más de 20 centros de investigación y desarrollo y una cadena de suministro global que incluye más de 30 plantas de fabricación en 10 mercados, Lenovo ostenta un amplio reconocimiento por su excelencia operativa. Lenovo cotiza en la Bolsa de Hong Kong bajo con nombre de Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Obtenga más información en www.lenovo.com y siga las últimas noticias en nuestra sala de prensa.

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