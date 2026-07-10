AM Best Sube las Calificaciones Crediticias de Worldwide Reinsurance Limited

México, Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha subido la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) a B++ (Buena) de B+ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo a “bbb” (Buena) de “bbb-” (Buena) de Worldwide Reinsurance Limited (Worldwide Re) (Trinidad y Tobago). Al mismo tiempo, AM Best ha revisado la perspectiva de la FSR a estable de positiva mientras que la perspectiva de la ICR es positiva.

Las Calificaciones Crediticias (calificaciones) de Worldwide Re reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y apropiada administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés).

La mejora de estas calificaciones refleja un mejor perfil ERM de Worldwide Re a través de capacidades consolidadas de gobierno corporativo y su estructura de retrocesión no proporcional.

La perspectiva positiva de la ICR refleja la capacidad de la compañía para mantener un consistente desempeño operativo sólido el cual contribuye al fortalecimiento de su posición de capital para respaldar su expansión global.

Worldwide Re inició operaciones en 2013 ofreciendo capacidad de reaseguro en las líneas de negocios de daños, marítimo y responsabilidad civil. La compañía se encuentra diversificada geográficamente en Europa y Asia, donde se encuentra la mayoría de su negocio, junto con Oceanía, América Central, Sudamérica y el Caribe. Worldwide Re opera a través de una red de brokers, intermediarios y agentes facultados generales (MGA, por sus siglas en inglés).

Las calificaciones de Worldwide Re también reflejan una rentabilidad sostenida y una buena calidad de suscripción, sólida administración del capital y diversificación geográfica de primas. Parcialmente contrarrestando estos factores positivos de calificación se encuentra el panorama altamente competitivo en sus mercados geográficos objetivo dentro de un entorno económico desafiante.

La base de capital de la compañía ha crecido constantemente en el tiempo mediante la reinversión de utilidades, reflejando una tasa de crecimiento anual compuesta del 21.7% en 2025, impulsada principalmente por las sólidas prácticas de suscripción.

En 2025, Worldwide Re registro un índice combinado de 71.9% y un retorno a capital del 49%, resultante del fuerte crecimiento de sus ingresos y una adecuada contención de sus gastos, así como de la liberación del exceso de reservas. Adicionalmente, AM Best espera que los futuros costos de adquisición logren contrarrestar desviaciones en la siniestralidad a medida que la compañía reduce su retención de riesgo mientras continúa expandiéndose en sus geografías de la mano de un buen panel reasegurador. El producto financiero continúa respaldando los resultados de Worldwide Re; sin embargo, la compañía no depende de dichos ingresos para lograr utilidades. Worldwide Re revisa constantemente sus prácticas de suscripción para mejorar el desempeño de los segmentos de negocio que se desvían de los objetivos.

Acciones positivas de calificación podrían ocurrir si la compañía es capaz de mantener una tendencia favorable en el desempeño de suscripción, al tiempo que mantiene su nivel actual de capitalización ajustada por riesgo. Acciones de calificación negativas podrían ocurrir si el desempeño operativo de la compañía se deteriora a un nivel que ya no respalde las calificaciones.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

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