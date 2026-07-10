AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Commercial Re Overseas Limited

México, Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a” (Excelente) de Commercial Re Overseas Limited (CRe) (Road Town, Islas Vírgenes Británicas). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones reflejan la fortaleza de balance de CRe, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

CRe es la reaseguradora cautiva de Banco General, S.A. (BG), uno de los bancos más grandes de Panamá. El alcance de mercado de CRe se limitada a los negocios de General de Seguros, S.A. (GS), su compañía hermana. GS tiene una ICR de Largo Plazo de “a” (Excelente) con una perspectiva estable, y es una subsidiaria de seguros de BG. CRe y BG son propiedad de Grupo Financiero BG, S.A. (Panamá), una compañía pública con un capital de más de USD 4 mil millones de dólares en capital a diciembre de 2025.

El perfil de negocios de CRe se considera neutral para las calificaciones debido a que la compañía se encuentra totalmente integrada en las operaciones del grupo. Esta interconexión le permite a CRe apalancar los recursos, experiencia y avances tecnológicos del grupo, mejorando así la eficiencia operativa. Las preocupaciones referentes al riesgo de concentración son mitigadas por el hecho de que la compañía ha servido por más de 30 años como cautiva de BG, y a la importancia de BG para el sistema financiero de Panamá.

AM Best evalúa la fortaleza de balance de CRe en el nivel más fuerte debido a su amplia base de capital con un apetito de riesgo bien definido. Parcialmente limitando esta evaluación se encuentra la calidad del capital concentrado en utilidades retenidas en vez de capital pagado; sin embargo, la distribución de dividendos ha sido prudente, históricamente.

A diciembre de 2025, la compañía reportó solidos índices de suscripción, debido a esfuerzos de suscripción bilaterales (por parte de BG y GS) y a las eficiencias operativas relacionadas con los procesos unificados con BG. La compañía ha demostrado una buena rentabilidad y calidad de suscripción durante los últimos años, respaldando la evaluación de un desempeño operativo fuerte.

AM Best evalúa la ERM de CRe como apropiada, debido a que la compañía cuenta con una estructura clara de administración de riesgos, respaldada por la experiencia del grupo, y busca cumplir con su apetito de riesgo en línea con su tolerancia.

Las perspectivas estables reflejan la expectativa de AM Best de que CRe continuará desarrollando su estrategia de una manera rentable, manteniendo a la vez su nivel más fuerte de capitalización ajustada por riesgo, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), y sus prácticas prudentes de manejo de capital.

Factores que podrían llevar a acciones de calificación negativas incluyen cambios materiales en la base de capital de CRe, tales como dividendos o salidas de capital significativos, que empeoren la visión de AM Best de la fortaleza de balance de la compañía. Acciones de calificación negativas también podrían ocurrir si se presentan disrupciones significativas en la generación de negocio atada a su compañía matriz que pudieran impactar sus ingresos o su rentabilidad. A pesar de ser improbable, acciones positivas de calificación podrían ocurrir como resultado de un cambio en la percepción de AM Best sobre la importancia estratégica de CRe para el grupo.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

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