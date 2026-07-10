Le PNUD et TAILG signent un protocole d’accord pour un projet de mobilité verte et bas carbone visant à promouvoir le développement durable en Afrique et au-delà

NAIROBI, Kenya--(BUSINESS WIRE)--Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et TAILG, une entreprise leader dans le domaine de la mobilité électrique, ont officiellement signé au Kenya un protocole d’accord (MOU) portant sur le Centre d’excellence pour la mobilité verte (Green Mobility Centre of Excellence, GM-CoE). Les deux parties ont établi un partenariat stratégique visant à mettre en œuvre conjointement des projets phares dans le domaine de la mobilité verte et bas carbone. À travers une collaboration multidimensionnelle couvrant notamment l’innovation technologique, le développement de l’écosystème et l’accompagnement de l’industrie, elles contribueront à la réalisation des objectifs régionaux de développement durable.

La signature de ce protocole d’accord établit un cadre global de coopération à long terme entre les deux parties. Elles ont clairement identifié la création conjointe, l’exploitation et le développement à grande échelle du GM-CoE comme un fondement essentiel pour stimuler durablement la croissance de l’industrie africaine de la mobilité verte et bas carbone.

TAILG participera pleinement à la gestion opérationnelle et à la gouvernance du projet, à la mise en place d’un système d’innovation, au déploiement de projets écosystémiques ainsi qu’aux échanges techniques internationaux, afin de créer une plateforme professionnelle et durable pour l’écosystème africain d’innovation dans les technologies vertes.

En tant que partenaire du PNUD dans le domaine de la mobilité verte, TAILG exploite sept bases mondiales de recherche et développement et de production, avec une capacité annuelle dépassant 15 millions d’unités. Ses produits et services sont disponibles dans plus de 70 pays et régions à travers le monde. Grâce à ses capacités industrielles complètes, l’entreprise dispose d’une solide base pour la mise en œuvre de projets verts à l’international.

Michael Yao, président de TAILG, a déclaré :« Ce partenariat stratégique avec le PNUD marque une étape importante dans le développement mondial de haute qualité de TAILG. À l’avenir, TAILG s’appuiera sur ses technologies dans le domaine des deux-roues à énergie nouvelle afin de collaborer à la promotion de la mobilité verte, de la conversion des véhicules à essence vers l’électrique et des projets de réduction des émissions de carbone en Afrique. Par des actions concrètes, nous contribuerons à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), partagerons les solutions chinoises en matière de transport bas carbone et favoriserons conjointement le développement à long terme de l’économie verte de la région. Grâce à une innovation technologique continue, nous contribuerons à la protection de l’environnement écologique, au développement durable mondial et aiderons la planète à aller plus loin. »

À l’avenir, TAILG continuera de collaborer avec les agences des Nations Unies et ses partenaires afin de promouvoir le développement de la mobilité électrique verte, de stimuler la croissance verte régionale et de contribuer aux objectifs mondiaux de réduction des émissions de carbone et de développement durable.