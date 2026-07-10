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teamLab Biovortex Kyoto recebe mais de 1 milhão de visitantes em 9 meses desde a inauguração

original teamLab Biovortex Kyoto Welcomes Over 1 Million Visitors within 9 Months of Opening

teamLab Biovortex Kyoto Welcomes Over 1 Million Visitors within 9 Months of Opening

KIOTO, Japão--(BUSINESS WIRE)--O teamLab Biovortex Kyoto recebeu mais de um milhão de visitantes até 6 de julho de 2026, nove meses após sua inauguração. (*1)
Esses visitantes vieram de mais de 150 países e regiões. Os visitantes internacionais representam aproximadamente 42% do total. Muitos desses visitantes internacionais vêm de países e regiões distantes, como Estados Unidos, Austrália, Canadá, Reino Unido e Alemanha. Cerca de 30% deles compram seus ingressos com pelo menos 30 dias de antecedência.
O teamLab Biovortex Kyoto é o maior museu da teamLab no Japão, com permanência média dos visitantes de mais de duas horas e meia.

*1

Os dados são baseados nas compras de ingressos no site oficial do teamLab Biovortex Kyoto (período da pesquisa: de 7 de outubro de 2025 a 6 de julho de 2026).

Comentário dos visitantes (Área do Oriente Médio / Duas mulheres, cerca de 20 anos)
“Esta foi a nossa primeira viagem ao Japão e a nossa primeira experiência com as obras de arte do teamLab. No teamLab Biovortex Kyoto, a obra em que a luz se transforma em linhas (*2) foi particularmente marcante, e sua beleza parecia completamente surreal.”
“Encontramos o local originalmente nas redes sociais enquanto planejávamos nossa viagem e o salvamos como um lugar para visitar, mas a experiência de mergulhar nele de corpo e alma superou em muito as nossas expectativas.
Como estamos estudando arte atualmente, o presente com os giz de cera (*3) (recebido em comemoração à marca de 1 milhão de visitantes) é perfeito para nós, e estamos ansiosas para usá-los quando formos pintar.”

*2

teamLab, Infinite Crystal World © teamLab

*3

teamLab, Giz de Cera com Camadas de Cores: caixa com 5 unidades © teamLab

teamLab Biovortex Kyoto
O teamLab Biovortex Kyoto é o maior museu da teamLab no Japão, baseado no conceito de “Universo da Existência, Universo da Percepção”.
Localizado a uma curta distância da Estação de Kyoto e ocupando mais de 10.000 metros quadrados, o museu apresenta mais de 50 obras de arte, incluindo obras baseadas no conceito de “Fenômenos Ambientais”, como como a “Floresta Atlética”, um espaço atlético criativo, complexo e multidimensional, e o “Parque do Futuro”, um espaço colaborativo para cocriação, ambos fazem parte dos projetos educacionais da teamLab.

teamLab Biovortex Kyoto
https://www.teamlab.art/e/kyoto/
#teamLabKyoto
21-5 Higashikujo Higashi-Iwamotocho, Minami-ku, Kyoto
https://maps.app.goo.gl/hykGEnPfHjujfabP7

Horário de funcionamento
Das 9h às 21h
*Última entrada: 19h30
*Sujeito a alterações

Fechado
Terça-feira, 14 de julho
Terça-feira, 1º de setembro
Terça-feira, 15 de setembro
*Os dias de fechamento estão sujeitos a alterações.

Kit de imprensa
https://www.dropbox.com/scl/fo/93lvrprtgnfgv7fetmdkh/AEWRAiT_cvPAO96U6t39MTo?rlkey=y32z92c7awdpeux6i9a5e7atk&st=z7le6598&dl=0

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Assessoria de mídia: https://forms.gle/LnSSKQtgXpSfrB917
E-mail: lab-pr-info@team-lab.com

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