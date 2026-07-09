Teva et Polpharma Biologics annoncent la signature d’un accord de licence mondial portant sur un candidat biosimilaire à l’Ocrevus® (ocrelizumab) destiné au traitement de la sclérose en plaques

TEL AVIV, Israël et ZOUG, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Teva Pharmaceuticals International GmbH, filiale de Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE : et TASE : TEVA), et Polpharma Biologics International AG ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord de licence mondial accordant à Teva les droits exclusifs de commercialisation des deux formulations du médicament biosimilaire proposé par Polpharma Biologics pour l’Ocrevus®1 (ocrelizumab), sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires. Cet accord stratégique devrait associer l’expertise éprouvée de Polpharma Biologics en matière de développement de médicaments biosimilaires à la présence commerciale et aux capacités de Teva.

« Cet accord reflète notre volonté de mener à bien, efficacement et à grande échelle, le développement de médicaments biologiques de haute qualité », déclare Anjan Selz, directeur général de Polpharma Biologics International AG. « Teva apporte à notre collaboration stratégique sa portée, sa rigueur et une réelle force commerciale. La combinaison de sa présence mondiale avec nos capacités techniques et de développement ouvre clairement la voie pour mettre ce médicament à la disposition des patients qui ont besoin de davantage d’options thérapeutiques. »

Aux termes de l’accord, Polpharma Biologics conserve l’entière responsabilité du développement et de la fabrication du candidat biosimilaire. Teva sera chargée des demandes d’autorisation de mise sur le marché et, une fois l’autorisation obtenue, de la commercialisation des formulations intraveineuses et sous-cutanées aux États-Unis, en Europe, au Brésil, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Israël et en Turquie.

« Cet accord s’inscrit dans la stratégie Pivot to Growth de Teva et s’inscrit dans notre volonté d’élargir notre portefeuille de médicaments biosimilaires. Grâce à notre présence commerciale mondiale et à notre expertise approfondie dans le domaine des médicaments complexes, nous sommes bien placés pour contribuer à mettre ce candidat biosimilaire à la disposition des patients », déclare Yolanda Tibbe, vice-présidente et responsable mondiale des biosimilaires chez Teva.

Cet accord stratégique renforce l’engagement des deux organisations à élargir l’accès aux médicaments biologiques tout en favorisant la viabilité à long terme des systèmes de santé.

À propos de l’ocrelizumab

L’ocrelizumab est un anticorps monoclonal humanisé conçu pour cibler les lymphocytes B CD20-positifs, qui joueraient un rôle dans l’activité auto-immune associée à la sclérose en plaques. Ocrevus® (ocrelizumab) est indiqué dans le traitement des formes récidivantes de sclérose en plaques et de la sclérose en plaques primaire progressive. Aux États-Unis, la formulation intraveineuse est commercialisée sous le nom d’Ocrevus®, tandis que la formulation sous-cutanée est commercialisée séparément sous le nom d’Ocrevus Zunovo® (ocrelizumab et hyaluronidase-ocsq). Dans l’Union européenne, les deux formulations portent la même marque, Ocrevus®.

À propos de la sclérose en plaques

La sclérose en plaques est une maladie chronique, imprévisible et évolutive du système nerveux central, qui comprend le cerveau et la moelle épinière. Dans la SEP, la perte de myéline, la gaine protectrice qui entoure les fibres nerveuses, perturbe la transmission des signaux électriques vers et depuis le cerveau, ce qui entraîne un large éventail de symptômes.

La SEP affecte chaque personne différemment. Les symptômes peuvent fluctuer, avec des périodes d’aggravation (rechutes) suivies d’une récupération partielle ou totale (rémission). Au fil du temps, certains patients peuvent également connaître une progression graduelle de leur handicap.

Les symptômes courants comprennent notamment la fatigue, la faiblesse, des engourdissements ou des fourmillements, des difficultés à marcher, la spasticité, des vertiges et des troubles de la vision.

À propos de Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE et TASE : TEVA) est en train de devenir une société biopharmaceutique innovante de premier plan, soutenue par une activité de génériques de classe mondiale. Depuis plus de 120 ans, l’engagement de Teva en faveur de l’amélioration de la santé n’a jamais faibli. Qu’il s’agisse d’innover dans les domaines des neurosciences et de l’immunologie ou de fournir des médicaments génériques complexes, des biosimilaires et des marques pharmaceutiques dans le monde entier, Teva se consacre à répondre aux besoins des patients, aujourd’hui et à l’avenir. Chez Teva, nous nous engageons pleinement pour une meilleure santé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tevapharm.com.

À propos de Polpharma Biologics

Polpharma Biologics International AG est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la fabrication de biosimilaires destinés aux marchés mondiaux. Nous gérons l’ensemble de la chaîne de valeur : de la sélection des produits et de l’allocation des investissements à la monétisation des actifs, en passant par l’exécution des programmes, garantissant ainsi une progression rapide de l’idée au lancement, en étroite collaboration avec nos partenaires mondiaux.

Notre équipe internationale d’experts chevronnés possède une expérience éprouvée dans la direction de programmes, la stratégie réglementaire, l’intégration CMC, le développement de dispositifs, la supervision clinique et l’assurance qualité. En collaboration avec des CDMO et CRO de confiance, nous fournissons des médicaments biosimilaires de bout en bout, de la lignée cellulaire au produit fini, dans un large éventail de domaines thérapeutiques majeurs. Nos partenaires commerciaux garantissent l’accès des patients à ces médicaments dans le monde entier.

Notre mission est d’accélérer l’accès aux produits biologiques. Pour remplir cette mission, nous maintenons un pipeline solide et en expansion de médicaments biosimilaires en cours de développement. www.polpharmabiologics.com

Mise en garde de Teva concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, qui reposent sur les convictions et les attentes actuelles de la direction et sont soumises à des risques et incertitudes substantiels, connus et inconnus, qui pourraient entraîner une différence significative entre nos résultats, performances ou accomplissements futurs et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Vous pouvez identifier ces déclarations prospectives par l’utilisation de mots tels que « devrait », « s’attendre à », « anticiper », « estimer », « objectif», « peut », « projeter », « conseil », « avoir l’intention de », « planifier », « croire » et d’autres mots et termes de signification et d’expression similaires en rapport avec toute discussion sur les performances opérationnelles ou financières futures. Parmi les facteurs importants susceptibles d’entraîner ou de contribuer à de telles différences figurent les risques liés à : notre capacité à mener à bien notre accord de collaboration avec Polpharma Biologics pour la commercialisation de son candidat biosimilaire à l’ocrelizumab, sous réserve de l’autorisation réglementaire ; notre capacité à être compétitifs sur le marché, y compris notre capacité à développer et à commercialiser de nouveaux produits pharmaceutiques ; notre capacité à mettre en œuvre avec succès notre stratégie Pivot to Growth, notamment pour élargir notre portefeuille de médicaments innovants et biosimilaires et commercialiser de manière rentable ce portefeuille, que ce soit par croissance organique ou par le biais de développements commerciaux ; notre endettement important ; nos activités et opérations en général ; les questions de conformité, de réglementation et de litiges ; d’autres risques financiers et économiques ; et d’autres facteurs évoqués dans notre rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le premier trimestre 2026 et dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, notamment dans les sections intitulées « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives ». Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites et nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives ou autres informations contenues dans le présent document, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres. Nous vous conseillons de ne pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives.

1 Ocrevus® et Ocrevus Zunovo® sont des marques déposées de Genentech, Inc. et/ou de F. Hoffmann-La Roche Ltd. Expand

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