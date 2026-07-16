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teamLab Biovortex Kyoto开馆9个月访客数突破100万大关

original teamLab Biovortex Kyoto开馆9个月访客数突破100万大关

teamLab Biovortex Kyoto开馆9个月访客数突破100万大关

日本京都--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 截至2026年7月6日，teamLab Biovortex Kyoto开馆9个月访客数已突破100万。(*1)
这些访客来自150多个国家和地区，其中国际访客约占42%。许多国际访客专程远道而来，其中包括美国、澳大利亚、加拿大、英国、德国等国家和地区的访客。约30%的国际访客会提前至少30天购票。
teamLab Biovortex Kyoto是teamLab在日本规模最大的美术馆，访客平均停留时间超过两个半小时。

*1

根据teamLab Biovortex Kyoto官方网站的购票数据（调查期间：2025年10月7日至2026年7月6日）

访客评论（中东地区/两位十几岁的女性）
“这是我们第一次来日本，也是初次体验teamLab的作品。在teamLab Biovortex Kyoto里，由光线交织成线条的那件作品(*2)令人印象格外深刻，美得如同幻境。”
“我们原本是在规划行程时在社交媒体上发现这里的，并把它列为必打卡之地，但身临其境、全身心沉浸其中的体验远超我们的预期。
因为我们目前正在学习艺术，所以收到作为突破100万访客纪念品的蜡笔(*3)对我们来说再合适不过，很期待用它们作画。”

*2

teamLab，Infinite Crystal World © teamLab

*3

teamLab，分层彩色蜡笔：5支装礼盒 © teamLab

teamLab Biovortex Kyoto
teamLab Biovortex Kyoto是teamLab在日本规模最大的美术馆，以“存在之宇宙，感知之宇宙”(Universe of Existence, Universe of Perception)为核心创作理念。
美术馆位于京都站步行范围内，占地超过1万平方米，展出50多件作品，包括以“环境现象”(Environmental Phenomena)为概念的作品，以及复杂的多维创意运动空间“运动森林”(Athletics Forest)和协同创作的共创空间“未来公园”(Future Park)，这两个空间都是teamLab教育项目的一部分。

teamLab Biovortex Kyoto
https://www.teamlab.art/e/kyoto/
#teamLabKyoto
21-5 Higashikujo Higashi-Iwamotocho, Minami-ku, Kyoto
https://maps.app.goo.gl/hykGEnPfHjujfabP7

营业时间
上午9:00至晚上9:00
*最后入场时间：晚上7:30
*营业时间可能会有变动

休馆日
7月14日（周二）
9月1日（周二）
9月15日（周二）
*休馆日可能会有变动，请以官方网站的信息为准。

新闻资料包
https://www.dropbox.com/scl/fo/93lvrprtgnfgv7fetmdkh/AEWRAiT_cvPAO96U6t39MTo?rlkey=y32z92c7awdpeux6i9a5e7atk&st=z7le6598&dl=0

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媒体咨询：https://forms.gle/LnSSKQtgXpSfrB917
电邮：lab-pr-info@team-lab.com

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