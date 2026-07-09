ROYC与PwC Sweden合作，推动私募股权架构设计与基金运营的数字化转型

斯德哥尔摩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- ROYC今日宣布与PwC Sweden达成战略合作，旨在加速普通合伙人（GP）价值链的数字化进程。此次合作将PwC Sweden在基金设立和架构设计方面的市场领先专业知识与ROYC的平台能力相结合，双方共同致力于缩短基金上市时间、消除早期工作流程中的手动操作障碍，并为在任何司法管辖区运营的基金管理人提供贯穿整个基金生命周期的优质客户体验。

"基金运营的数字化转型早已刻不容缓。我们每天都与基金经理们共同应对结构设计决策、监管要求以及运营复杂性等问题，而初期阶段的低效问题不仅真实存在，而且代价高昂。这次合作令我兴奋之处在于其背后的务实目标：将我们目前手动应用的知识整合到一个平台上，让普通合伙人（GP）从第一天起就能使用。与斯德哥尔摩的ROYC团队直接合作使迭代速度加快，且应用领域远不止于瑞典。”

Femke van der Zeijden — PwC Sweden合伙人

PwC在私募股权架构设计和基金设立领域处于领先地位，为全球约40%的基金设立及相关架构项目提供咨询服务。这一深厚的专业知识将直接影响ROYC未来功能的开发。PwC Sweden合伙人Femke van der Zeijden将代表PwC Sweden推动此次合作，并与ROYC位于斯德哥尔摩的平台开发团队紧密协作。正在数字化的工作流程不依赖于特定司法管辖区，旨在为无论身处何地的基金管理人提供服务。

此次合作的重点在于GP价值链的早期阶段：从决定募集基金，到设立法律实体和构建架构，再到基金启动、日常管理及清算。在这些工作流程中，手动操作、数据脱节和交接环节的割裂，目前正让基金经理耗费大量时间，而这种情况往往发生在首位有限合伙人（LP）尚未入场之前。通过将PwC的架构设计专业知识转化为可扩展的数字化工作流程，ROYC旨在使基金运营在各司法管辖区真正实现更快、更规范、更具竞争力。

“私募股权基金的运营至今仍主要依赖电子邮件、PDF文件和机构记忆。这种模式在规模化运营时难以持续。普通合伙人（GP）价值链的早期阶段（从结构设计决策到基金成立）是时间消耗最大的环节，也是数字化能发挥最大作用的领域。PwC的基金设立与结构设计团队拥有非常深厚的实务经验，其专业知识将帮助ROYC继续完善我们市场领先的平台解决方案。这将为GP提供真正与众不同的服务：不仅是软件，更是由真正了解基金如何构建的人士所打造的软件。”

Mathias Leijon — ROYC首席执行官兼联合创始人

关于ROYC

ROYC是一个私募股权运营平台，旨在为普通合伙人（GP）提供从基金设立到清算的全周期支持。该平台涵盖基金发行、法律实体管理、有限合伙人（LP）入职、客户尽职调查（KYC）、募资、分红、影子会计及报告等功能，从而取代那些在基金生命周期各个阶段拖慢基金经理效率的手动工作流程和孤立系统。ROYC总部位于瑞典斯德哥尔摩。

关于PwC

PwC是全球领先的专业服务网络，业务涵盖审计、税务和咨询领域。PwC的私募股权业务部为全球基金管理人提供税务策略、合规及运营架构方面的咨询服务，涵盖全球各司法管辖区的基金设立及相关架构。

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