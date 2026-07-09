Viz.ai s’étend au domaine des maladies neurodégénératives grâce à un partenariat avec Cortechs.ai

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Viz.ai, le leader dans les domaines de la détection des maladies et de la coordination intelligente des soins alimentées par l’IA, a annoncé aujourd’hui une collaboration avec Cortechs.ai, un acteur de premier plan dans le secteur des solutions de neuro-imagerie et d’analyse quantitative, afin d’intégrer la suite NeuroQuant et NeuroQuant MS de Cortechs.ai à la plateforme Viz.ai. Cette intégration permettra d’élargir l’accès à la neuro-imagerie quantitative pour les hôpitaux et les systèmes de santé à travers les États-Unis.

Ce partenariat marque l’entrée de Viz.ai dans le domaine des maladies neurodégénératives, et élargit la gamme de solutions Viz Neuro Suite, déjà leader sur le marché de la neurologie. Dans un premier temps, cette collaboration se concentrera sur la sclérose en plaques (SEP), en intégrant directement l’analyse quantitative par IRM de NeuroQuant MS dans les flux de travail de coordination des soins de Viz.ai. Les cliniciens bénéficieront ainsi de la précision quantitative et de l’infrastructure de coordination nécessaires pour identifier et prendre en charge à grande échelle les patients atteints de SEP.

« La mission principale de Viz.ai a toujours été d’améliorer l’accès aux traitements susceptibles de sauver des vies. L’objectif est de fournir au bon moment les bonnes informations au bon membre de l’équipe soignante, afin d’améliorer les résultats pour les patients », a déclaré le Dr Tim Showalter, médecin-chef chez Viz.ai. « Cette collaboration avec Cortechs.ai nous permet désormais d’étendre cet engagement aux maladies neurodégénératives, un domaine où les besoins non satisfaits sont considérables et où le potentiel est énorme, en particulier lorsqu’on sait que le dépistage précoce des patients et la caractérisation de la maladie peuvent modifier de manière significative le parcours thérapeutique. Nous considérons cela comme les prémices d’un projet bien plus ambitieux qui ne fait que commencer. »

Forte d’une présence bien établie dans près de 2 000 hôpitaux américains, Viz.ai est idéalement positionnée aux côtés de Cortechs.ai pour garantir aux patients atteints de maladies neurodégénératives un accès plus rapide à des soins adaptés.

« La plateforme NeuroQuant de Cortechs.ai est en passe de devenir la référence en matière de quantification et d’analyse neurologiques, en fournissant une couche d’intelligence fiable qui permet aux innovateurs du secteur de la santé d’intégrer de manière transparente une imagerie quantitative validée cliniquement au sein de leurs propres solutions », a déclaré Kyle Frye, PDG de Cortechs.ai. « Nous sommes convaincus que l’avenir de l’IA dans le domaine de la santé repose sur des plateformes connectées, et non sur des solutions isolées. Notre partenariat avec Viz.ai illustre parfaitement cette vision, car il permet d’associer la plateforme de coordination des soins de Viz.ai aux analyses quantitatives fiables des plateformes NeuroQuant et NeuroQuant MS afin d’accélérer l’innovation, d’améliorer la prise de décision clinique et, à terme, d’optimiser les résultats pour les patients. »

Viz.ai, qui poursuit le développement de sa plateforme de coordination des soins basée sur l’IA, devrait faire prochainement plusieurs autres annonces concernant des partenariats et le lancement de produits axés sur les maladies neurodégénératives. Pour plus d’informations sur Viz.ai et son portefeuille de solutions en pleine expansion, rendez-vous sur le site Viz.ai.

À propos de Viz.ai

Viz.ai est le leader des solutions de coordination des soins et de gestion des flux de travail cliniques basées sur l’IA. Ses solutions sont déployées dans près de 2 000 hôpitaux à travers les États-Unis et sont plébiscitées par les plus grandes entreprises du secteur des sciences de la vie. Sa plateforme combine de manière unique des données cliniques multimodales en temps réel et une forte implication des cliniciens pour détecter les maladies plus tôt, coordonner les équipes soignantes et garantir aux patients un accès plus rapide au traitement approprié. Viz.ai a été la première entreprise à obtenir le remboursement pour outils d’IA par l’Agence fédérale du département américain de la Santé et des Services sociaux (CMS) et a été classée première plateforme de soins de santé alimentée par l’IA par les hôpitaux et les systèmes de santé dans l’enquête de Black Book Market Research. Pour plus d’informations, rendez-vous sur Viz.ai.

À propos de Cortechs.ai

Cortechs.ai est un acteur de premier plan dans le domaine des applications d’IA en radiologie. L’entreprise utilise des technologies de pointe en imagerie médicale pour révolutionner le dépistage et la détection précoce des maladies, et permettre ainsi aux patients de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Elle développe et commercialise des logiciels innovants pour dispositifs médicaux permettant de quantifier et de suivre l’évolution des maladies neurodégénératives, ainsi que de détecter les cancers cliniquement significatifs. Les logiciels d’imagerie cérébrale de pointe de Cortechs.ai permettent aux radiologues, neurologues, oncologues et chercheurs cliniques du monde entier de quantifier les structures cérébrales de manière pratique et économique, afin d’évaluer diverses pathologies telles que la maladie d’Alzheimer, l’épilepsie, la sclérose en plaques, les traumatismes crâniens et autres anomalies cérébrales. Les nombreux produits de la société homologués par la FDA fournissent des informations quantitatives qui aident les médecins à poser un diagnostic et à suivre l’évolution des affections neurodégénératives, des affections cérébrales traumatiques et du cancer de la prostate. Retrouvez-nous sur www.cortechs.ai pour plus d’informations, et suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

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