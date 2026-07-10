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teamLab Biovortex Kyoto accoglie oltre 1 milione di visitatori nei primi 9 mesi dall'apertura

original teamLab Biovortex Kyoto Welcomes Over 1 Million Visitors within 9 Months of Opening

teamLab Biovortex Kyoto Welcomes Over 1 Million Visitors within 9 Months of Opening

KYOTO, Giappone--(BUSINESS WIRE)--teamLab Biovortex Kyoto ha accolto più di 1 milione di visitatori al 6 luglio 2026, 9 mesi dopo la cerimonia di apertura ufficiale. (*1)
I visitatori sono giunti da oltre 150 Paesi e regioni, rappresentando circa il 42% del totale delle presenze. Molti di questi visitatori internazionali arrivano da Paesi e regioni lontane, tra cui Stati Uniti, Australia, Canada, Regno Unito e Germania. Circa il 30% di questi visitatori internazionali acquista i propri biglietti con almeno 30 giorni di anticipo.
teamLab Biovortex Kyoto è il museo di teamLab più grande in Giappone, con tempi di visita di due ore e mezzo in media.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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