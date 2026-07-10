Elliptic宣布Circle加入「代理式設計合作夥伴計畫」

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 數位資產情報領域的全球領導者Elliptic今日宣布，Circle Internet Group, Inc. (‘Circle’) (NYSE:CRCL)的一家附屬公司已加入其「代理式設計合作夥伴計畫」(Agentic Design Partner Program)。該計畫匯聚基礎架構供應商、法規遵循團隊和技術領導者，旨在協助塑造針對自主、AI驅動的金融活動的法規遵循解決方案。

這一進展緊隨Circle旗下企業創投部門Circle Ventures的投資而來，並建立在雙方長期合作的基礎之上。Circle多年來一直是Elliptic的客戶，並在一系列數位資產計畫中不斷擴大對Elliptic法規遵循能力的使用。

隨著穩定幣、代幣化資產和AI驅動的應用日益融入金融服務，新的法規遵循挑戰也隨之而來。Elliptic的代理式法規遵循層透過結合獨特的資料集、可擴充的查詢平台以及能夠以AI速度偵測和處理警示的代理組合，有效因應了這些挑戰。這些功能旨在協助企業在自主系統日益參與金融活動的背景下，保持可稽核且隨時符合法規遵循要求的監管。

「代理式設計合作夥伴計畫」體現了Elliptic建構代理式法規遵循解決方案的方式。Elliptic認為，在受監管產業中，代理式AI不能孤立設計，而是必須與負責營運它的法規遵循團隊持續共建，因為自主代理的交易模式、行為訊號和故障模式在人類節奏的金融體系中並無先例。代理式設計合作夥伴可以提供真實的警示量、即時交易資料和生產級的邊緣案例。做為回饋，他們將參與塑造Elliptic的發展發展藍圖，率先獲得新功能，並在市場其他參與者跟進之前協助定義產業標準。

Circle參與「代理式設計合作夥伴計畫」，為Elliptic開發針對新興鏈上金融工作流程的解決方案提供了營運層面的洞察和真實場域的回饋。

Circle企業發展與創投副總裁Brian Schultz表示：「隨著自主系統日益參與金融活動，法規遵循和風險管理必須與之同步演進。我們欣然支援Elliptic開發相關基礎架構，協助企業因應這些新興挑戰，並在日益自主的鏈上經濟中更加自信地建構業務。」

Elliptic執行長Simone Maini表示：「代理式鏈上金融面臨的法規遵循挑戰並非理論問題。它目前正由建構基礎架構的團隊著手解決。該領域的其他供應商現在也聲稱提供代理式法規遵循服務，但區別在於你在哪裡建構它。我們是與Circle一起，在代理將要運行的基礎架構內部進行建構，而不是從外部發表一個產品然後寄希望於它能適用。Circle參與我們的『代理式設計合作夥伴計畫』以及Circle Ventures的投資，進一步證明了在這些應用所仰賴的系統和工作流程內部建構代理式法規遵循基礎架構的重要性。」

關於Elliptic

Elliptic是數位資產決策領域的領導者，我們打造了最全面的平台，能以最高準確度高效從各條區塊鏈中提取加密資產數據與情報。

我們的平台擁有無可匹敵的運行穩定性、可擴充性，以及資料和情報的深度與廣度，這讓要求嚴苛的各類機構均選擇Elliptic滿足其法規遵循、風險管理、情報運作和區塊鏈基礎設施相關需求。

Elliptic創立於2013年，總部位於倫敦，並在新約克、華盛頓特區、邁阿密、杜拜、香港、新加坡與東京設有辦事處。欲了解更多資訊，請造訪 www.elliptic.co ，並在 LinkedIn 和 X 上關注我們。

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