-

Elliptic宣布Circle加入「代理式設計合作夥伴計畫」

此前已獲得Circle旗下企業創投部門Circle Ventures的投資

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 數位資產情報領域的全球領導者Elliptic今日宣布，Circle Internet Group, Inc. (‘Circle’) (NYSE:CRCL)的一家附屬公司已加入其「代理式設計合作夥伴計畫」(Agentic Design Partner Program)。該計畫匯聚基礎架構供應商、法規遵循團隊和技術領導者，旨在協助塑造針對自主、AI驅動的金融活動的法規遵循解決方案。

這一進展緊隨Circle旗下企業創投部門Circle Ventures的投資而來，並建立在雙方長期合作的基礎之上。Circle多年來一直是Elliptic的客戶，並在一系列數位資產計畫中不斷擴大對Elliptic法規遵循能力的使用。

隨著穩定幣、代幣化資產和AI驅動的應用日益融入金融服務，新的法規遵循挑戰也隨之而來。Elliptic的代理式法規遵循層透過結合獨特的資料集、可擴充的查詢平台以及能夠以AI速度偵測和處理警示的代理組合，有效因應了這些挑戰。這些功能旨在協助企業在自主系統日益參與金融活動的背景下，保持可稽核且隨時符合法規遵循要求的監管。

「代理式設計合作夥伴計畫」體現了Elliptic建構代理式法規遵循解決方案的方式。Elliptic認為，在受監管產業中，代理式AI不能孤立設計，而是必須與負責營運它的法規遵循團隊持續共建，因為自主代理的交易模式、行為訊號和故障模式在人類節奏的金融體系中並無先例。代理式設計合作夥伴可以提供真實的警示量、即時交易資料和生產級的邊緣案例。做為回饋，他們將參與塑造Elliptic的發展發展藍圖，率先獲得新功能，並在市場其他參與者跟進之前協助定義產業標準。

Circle參與「代理式設計合作夥伴計畫」，為Elliptic開發針對新興鏈上金融工作流程的解決方案提供了營運層面的洞察和真實場域的回饋。

Circle企業發展與創投副總裁Brian Schultz表示：「隨著自主系統日益參與金融活動，法規遵循和風險管理必須與之同步演進。我們欣然支援Elliptic開發相關基礎架構，協助企業因應這些新興挑戰，並在日益自主的鏈上經濟中更加自信地建構業務。」

Elliptic執行長Simone Maini表示：「代理式鏈上金融面臨的法規遵循挑戰並非理論問題。它目前正由建構基礎架構的團隊著手解決。該領域的其他供應商現在也聲稱提供代理式法規遵循服務，但區別在於你在哪裡建構它。我們是與Circle一起，在代理將要運行的基礎架構內部進行建構，而不是從外部發表一個產品然後寄希望於它能適用。Circle參與我們的『代理式設計合作夥伴計畫』以及Circle Ventures的投資，進一步證明了在這些應用所仰賴的系統和工作流程內部建構代理式法規遵循基礎架構的重要性。」

關於Elliptic

Elliptic是數位資產決策領域的領導者，我們打造了最全面的平台，能以最高準確度高效從各條區塊鏈中提取加密資產數據與情報。

我們的平台擁有無可匹敵的運行穩定性、可擴充性，以及資料和情報的深度與廣度，這讓要求嚴苛的各類機構均選擇Elliptic滿足其法規遵循、風險管理、情報運作和區塊鏈基礎設施相關需求。

Elliptic創立於2013年，總部位於倫敦，並在新約克、華盛頓特區、邁阿密、杜拜、香港、新加坡與東京設有辦事處。欲了解更多資訊，請造訪 www.elliptic.co ，並在 LinkedInX 上關注我們。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體連絡人
Rachel Matthews
Elliptic全球行銷與傳播總監
rachel.matthews@elliptic.co

Industry:

Elliptic

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapaneseArabic

Contacts

媒體連絡人
Rachel Matthews
Elliptic全球行銷與傳播總監
rachel.matthews@elliptic.co

More News From Elliptic

FBI打擊涉案金額達1,340億美元的犯罪交易平台與洗錢集團Huione——行動中使用Elliptic情報

華盛頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 數位資產決策全球領導者Elliptic今日宣布，聯邦調查局在今日針對Huione Group營運者的行動中運用了該公司的情報。司法部宣布 查扣由柬埔寨企業集團Huione Group旗下子公司所使用的雲端運算帳戶。 Huione Guarantee於2024年7月首次由Elliptic揭露，是一個基於Telegram並為整個東南亞網路詐騙分子提供服務的交易平台。商家在此販售洗錢服務、遭竊的個人資料、網站以及其他用於實施所謂「殺豬盤」詐騙與其他網路詐騙所需的商品及服務。在Huione被迫下線時，它已接收了超過310億美元的加密資產交易，成為有紀錄以來規模最大的非法線上市場，其規模比Silk Road與AlphaBay的總和還要大25倍以上。 Huione Group的支付部門Huione Pay亦被指涉及清洗網路詐騙所得資金。Huione Pay在其營運期間至少接收了1030億美元的加密資產款項，並在柬埔寨各地設有實體據點。 本次聯邦調查局的行動，是基於Elliptic情報而針對網路詐騙基礎設施與中國洗錢組織所採取的一系列...

Elliptic獲Nasdaq Ventures、Deutsche Bank、One Peak與British Business Bank投資1.2億美元

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 數位資產決策領域的全球領導者Elliptic今日宣布，已完成1.2億美元的D輪融資。本輪融資由One Peak領投，Nasdaq Ventures、Deutsche Bank及British Business Bank共同參與。該輪融資使Elliptic估值達6.7億美元。 這些投資者均為全球金融界舉足輕重的機構，每日處理的市場活動規模高達數兆美元，而他們現在均對Elliptic展現了高度信任。這象徵著金融體系的未來走向，以及誰能獲得信任來支撐這套體系；目前Elliptic所監測的全球鏈上經濟規模，已超越任何其他民營機構。 此次融資將加速推動Elliptic的使命：為全球規模最大且要求最嚴苛的銀行、金融科技公司、政府機關，以及加密貨幣與支付企業，提供企業級的鏈上分析服務。 Nasdaq Ventures資深副總裁兼主管Gary Offner表示：「隨著數位資產更深入地融入全球金融體系，各類機構需要值得信賴的基礎建設，以便在大規模營運中管理合規性與風險。Elliptic的平台在提供此類基礎設施方面扮演重要角色，協助企業以信心...
Back to Newsroom