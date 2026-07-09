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Viz.ai amplía su alcance a las enfermedades neurodegenerativas mediante una colaboración con Cortechs.ai

Cortechs.ai y Viz.ai unen esfuerzos para abordar la esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas en la red del sistema de salud de Viz.ai

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Viz.ai, líder en coordinación de atención inteligente y detección de enfermedades con tecnología de IA, anunció hoy una colaboración con Cortechs.ai, líder en soluciones de neuroimágenes y análisis cuantitativo a nivel mundial, para integrar el paquete de software NeuroQuant y NeuroQuant de Cortechs.ai en la plataforma de Viz.ai con el objetivo de ampliar el acceso a neuroimágenes cuantitativas para hospitales y sistemas de salud en los Estados Unidos.

Esta alianza marca la expansión de Viz.ai hacia las enfermedades neurodegenerativas y amplía el paquete Viz Neuro más allá de sus ofertas actuales para neurología, que ya lideran el mercado. La colaboración comenzará enfocada en la esclerosis múltiple (EM), con la integración del análisis de imágenes por resonancia magnética de NeuroQuant MS directamente en el flujo de trabajo de coordinación de Viz.ai, para que los médicos clínicos tengan la precisión cuantitativa y la infraestructura de coordinación necesaria para identificar y gestionar pacientes con EM a escala.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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