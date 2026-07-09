ROYC et PwC Sweden s’associent pour numériser la structuration des opérations de capital-investissement et de gestion des fonds

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--ROYC a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec PwC Sweden visant à accélérer la numérisation de la chaîne de valeur des General Partners (GP). Ce partenariat associe l’expertise de pointe de PwC Sweden en matière de création et de structuration de fonds aux capacités de la plateforme ROYC, dans le but commun de réduire les délais de mise sur le marché, d’éliminer les frictions liées aux tâches manuelles dans les flux de travail des premières phases et d’améliorer l’expérience client tout au long du cycle de vie des fonds pour les gestionnaires de fonds opérant dans n’importe quelle juridiction.

« La numérisation des opérations des fonds se fait attendre depuis trop longtemps. Nous travaillons chaque jour aux côtés des gestionnaires de fonds sur des décisions de structuration ainsi que des questions d’exigence réglementaire et de complexité opérationnelle. Nous savons que les inefficacités observées lors de la mise en place sont bien réelles et coûteuses. Ce qui me passionne dans cette collaboration, c’est l’ambition concrète qui la sous-tend : prendre les connaissances que nous appliquons aujourd’hui manuellement et les rendre accessibles via une plateforme que les GP pourront utiliser dès le premier jour. Le fait de travailler directement avec l’équipe de ROYC à Stockholm permet d’accélérer les itérations, et les domaines d’application s’étendent bien au-delà de la Suède. »

Femke van der Zeijden – Associée, PwC Sweden

PwC détient une position de leader dans le domaine de la structuration des opérations de capital-investissement et de la création de fonds, et intervient auprès d’environ 40 % du marché mondial en apportant ses conseils sur la création de fonds et les structures associées. Ce savoir-faire approfondi aura désormais un impact direct sur la façon dont ROYC développe ses fonctionnalités. Femke van der Zeijden, associée chez PwC Sweden, pilotera cette collaboration pour le compte de PwC Sweden, en étroite collaboration avec l’équipe de développement de la plateforme de ROYC à Stockholm. Les flux de travail en cours de numérisation sont indépendants de toute juridiction et conçus pour répondre aux besoins des gestionnaires de fonds, quel que soit l’endroit où ils exercent leurs activités.

Cette collaboration se concentrera sur l’amont de la chaîne de valeur des GP, c’est-à-dire sur l’ensemble des flux de travail depuis la décision de lever un fonds, la création et la structuration de l’entité juridique, jusqu’au lancement du fonds, sa gestion courante et sa liquidation. Ce sont ces flux de travail où les processus manuels, les données disparates et les transferts fragmentés sont actuellement source d’une perte de temps considérable pour les gestionnaires de fonds, souvent avant même l’intégration du premier Limited Partner (LP). En transposant l’expertise de PwC en matière de structuration en flux de travail numériques évolutifs, ROYC vise à rendre les opérations liées aux fonds plus rapides, mieux structurées et plus compétitives, et ce, dans toutes les juridictions concernées.

« Les opérations liées aux fonds de capital-investissement reposent encore largement sur les courriels, les fichiers PDF et la mémoire institutionnelle, ce qui n’est pas viable à grande échelle. C’est au début de la chaîne de valeur des GP, à savoir dès le moment de la décision de structuration jusqu’au lancement du fonds, que l’on perd le plus de temps et que la numérisation peut faire la plus grande différence. L’équipe de PwC, qui est spécialisée dans la création et la structuration de fonds, dispose d’une expertise très approfondie qui aidera ROYC à continuer de développer sa solution de plateforme leader sur le marché. Cela offrira aux GP quelque chose de véritablement différent : plus qu’un simple logiciel, mais un logiciel conçu par des personnes qui comprennent comment les fonds sont réellement bâtis. »

Mathias Leijon – PDG et cofondateur, ROYC

À propos de ROYC

ROYC est une plateforme dédiée aux opérations de capital-investissement, conçue pour accompagner les General Partners (GP) depuis la création de leurs fonds jusqu’à leur liquidation. La plateforme couvre le lancement de fonds, la gestion des entités juridiques, l’intégration des Limited Partners (LP), l’application des règles relatives à la connaissance du client (KYC), les appels de fonds, les distributions, la comptabilité reflet et le reporting. Elle est conçue pour remplacer les flux de travail manuels et les systèmes disparates qui ralentissent les gestionnaires de fonds à chaque étape du cycle de vie d’un fonds. ROYC a son siège social à Stockholm, en Suède.

A propos de PwC

PwC est l’un des principaux réseaux mondiaux de services professionnels, avec des expertises dans les domaines de l’audit, de la fiscalité et du conseil. Son pôle de capital-investissement conseille les gestionnaires de fonds du monde entier en matière de stratégie fiscale, de conformité réglementaire et de structuration opérationnelle, couvrant la création de fonds et les structures associées dans toutes les juridictions de la planète.

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