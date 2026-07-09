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Viz.ai estende l'attività nel settore delle malattie neurodegenerative attraverso la collaborazione con Cortechs.ai

Cortechs.ai e Viz.ai collaborano per affrontare la sclerosi multipla e altre malattie neurodegenerative nella rete del sistema sanitario di Viz.ai

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Viz.ai, il leader nel rilevamento di malattie e nel coordinamento intelligente dell'assistenza potenziati dall'intelligenza artificiale, oggi ha annunciato una collaborazione con Cortechs.ai, un leader globale nelle soluzioni di neuroimaging e analisi quantitativa, per integrare NeuroQuant e la suite NeuroQuant MS di Cortechs.ai nella piattaforma Viz.ai, ampliando l'accesso al neuroimaging quantitativo per gli ospedali e le strutture sanitarie in tutti gli Stati Uniti.

Questa collaborazione rappresenta l'espansione di Viz.ai nel settore delle malattie neurodegenerative, ampliando Viz Neuro Suite oltre le sue offerte nel settore neurologico già leader di mercato. La collaborazione si concentrerà inizialmente sulla sclerosi multipla (SM), integrando l'analisi di risonanza magnetica quantitativa realizzata da NeuroQuant MS direttamente nel flusso di lavoro di coordinamento dell'assistenza di Viz.ai, dando ai medici la precisione quantitativa e l'infrastruttura di coordinamento necessarie per identificare e gestire i pazienti con SM su larga scala.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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