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Teva en Polpharma Biologics kondigen een globale licentieovereenkomst aan voor een biosimilair kandidaatgeneesmiddel voor Ocrevus® (ocrelizumab) ter behandeling van multiple sclerose

  • Teva verzekert exclusieve wereldwijde rechten om Polpharma Biologics’ biosimilaire kandidaatgeneesmiddel voor Ocrevus® (ocrelizumab) op de markt te brengen, zowel voor intraveneuze als voor onderhuidse formules.
  • De overeenkomst bevordert Teva’s Pivot to Growth-strategie door zijn pijplijn biosimilaire geneesmiddelen aan de hand van strategische samenwerkingen uit te breiden.
  • De overeenkomst weerspiegelt de inzet van beide bedrijven om toegang tot biologische geneesmiddelen te verruimen.
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TEL AVIV, Israël & ZUG, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--Teva Pharmaceuticals International GmbH, een dochteronderneming van Teva Pharmaceutical Industries Ltd (NYSE: and TASE: TEVA), en Polpharma Biologics International AG kondigden vandaag een globale licentieovereenkomst aan die Teva exclusieve rechten verschaft om beide formules van Polpharma Biologics’ voorgestelde biosimilaire geneesmiddel voor Ocrevus®1 (ocrelizumab) op de markt te brengen, onder voorbehoud van wettelijke goedkeuring.

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Contacts

Mediacontact – Polpharma Biologics
Stephanie Deitzer
Hoofd transformatie & communicatie
Polpharma Biologics International AG
stephanie.deitzer@polpharmabiologics.ch
+41 78 600 53 59

Mediavragen Teva
TevaCommunicationsNorthAmerica@tevapharm.com

Vragen investeerdersrelaties Teva
TevaIR@Tevapharm.com

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NYSE:TEVA
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Contacts

Mediacontact – Polpharma Biologics
Stephanie Deitzer
Hoofd transformatie & communicatie
Polpharma Biologics International AG
stephanie.deitzer@polpharmabiologics.ch
+41 78 600 53 59

Mediavragen Teva
TevaCommunicationsNorthAmerica@tevapharm.com

Vragen investeerdersrelaties Teva
TevaIR@Tevapharm.com

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