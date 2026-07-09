Teva en Polpharma Biologics kondigen een globale licentieovereenkomst aan voor een biosimilair kandidaatgeneesmiddel voor Ocrevus® (ocrelizumab) ter behandeling van multiple sclerose

TEL AVIV, Israël & ZUG, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--Teva Pharmaceuticals International GmbH, een dochteronderneming van Teva Pharmaceutical Industries Ltd (NYSE: and TASE: TEVA), en Polpharma Biologics International AG kondigden vandaag een globale licentieovereenkomst aan die Teva exclusieve rechten verschaft om beide formules van Polpharma Biologics’ voorgestelde biosimilaire geneesmiddel voor Ocrevus®1 (ocrelizumab) op de markt te brengen, onder voorbehoud van wettelijke goedkeuring.

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