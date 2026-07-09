-

ROYC en PwC Zweden werken samen aan de digitalisering van de structurering van private equity en fondsbeheer

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--ROYC maakt vandaag een strategische samenwerking met PwC Zweden bekend om de digitalisering van de GP-waardeketen te versnellen. Dit partnerschap combineert de toonaangevende expertise van PwC Zweden op het gebied van fondsoprichting en -structurering met de platformmogelijkheden van ROYC. Het gezamenlijke doel is om de time-to-market te verkorten, handmatige knelpunten in de workflows in de beginfase weg te nemen en de klantervaring gedurende de volledige levenscyclus van het fonds te verbeteren voor fondsbeheerders die in welke jurisdictie dan ook actief zijn.

"De digitalisering van fondsactiviteiten had al lang moeten plaatsvinden. We werken dagelijks samen met fondsbeheerders aan structureringsbeslissingen, wettelijke vereisten en operationele complexiteit, en de inefficiënties in de beginfase zijn reëel en kostbaar. Wat mij enthousiast maakt over deze samenwerking is de praktische ambitie die erachter schuilgaat: de kennis die we vandaag de dag handmatig toepassen en beschikbaar maken via een platform dat General Partners vanaf dag één kunnen gebruiken. Door rechtstreeks samen te werken met het ROYC-team in Stockholm verloopt de implementatie snel en reiken de toepassingsgebieden veel verder dan Zweden alleen."

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Voor extra informatie over interviewvragen:
Mathias Leijon
Oprichter en President, ROYC
mathias.leijon@roycgroup.com

Industry:

ROYC

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapaneseArabic

Contacts

Voor extra informatie over interviewvragen:
Mathias Leijon
Oprichter en President, ROYC
mathias.leijon@roycgroup.com

More News From ROYC

Slättö selecteert ROYC als structurende platformoplossing voor een feederfonds in Luxemburg

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--ROYC, een vooraanstaande internationale aanbieder van structurering en platformoplossingen, maakte vandaag bekend dat Slättö, een Scandinavisch private equity vastgoedinvesteerder, ROYC heeft geselecteerd om een in Luxemburg gedomicilieerd feederfonds op te richten en te beheren, ontworpen om op efficiënte wijze individuele inschrijvingen van professionele beleggers te aggregeren. De in Luxemburg gedomicilieerde vehikel zal op het eigen platform van ROYC gestructuree...

ROYC en Stilla sluiten een strategisch partnerschap om agentic AI in particuliere markten operationeel te maken

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--ROYC maakte vandaag een partnerschap bekend met Stilla.ai als de platformlaag waar ROYC zijn intern ontwikkelde AI-vaardigheden en agents zal creëren, delen en exploiteren. Dit maakt de agentic AI-strategie operationeel die ROYC eerder had uitgestippeld, waarbij elke functie binnen het bedrijf wordt uitgerust met de tools en middelen om hun eigen AI agents in te zetten en dit in meetbare productiviteitswinst en versnelde productontwikkeling te converteren. Dit zal de...

Arboris Capital kiest ROYC om de mogelijkheden op het gebied van private markten op het CapGain-platform uit te breiden

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--Arboris Capital Limited (" Arboris "), heeft vandaag bekendgemaakt dat het ROYC AB (" ROYC "), een leverancier van technologie en infrastructuur voor de private markten, heeft gekozen om de verdere ontwikkeling van zijn aanbod op de private markten te ondersteunen via zijn platform CapGain. Arboris is gevestigd in het internationale financiële centrum van Dubai (DIFC) en faciliteert alternatieve beleggingen onder een vergunning van de Dubai Financial Services Authori...
Back to Newsroom