ROYC en PwC Zweden werken samen aan de digitalisering van de structurering van private equity en fondsbeheer

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--ROYC maakt vandaag een strategische samenwerking met PwC Zweden bekend om de digitalisering van de GP-waardeketen te versnellen. Dit partnerschap combineert de toonaangevende expertise van PwC Zweden op het gebied van fondsoprichting en -structurering met de platformmogelijkheden van ROYC. Het gezamenlijke doel is om de time-to-market te verkorten, handmatige knelpunten in de workflows in de beginfase weg te nemen en de klantervaring gedurende de volledige levenscyclus van het fonds te verbeteren voor fondsbeheerders die in welke jurisdictie dan ook actief zijn.

"De digitalisering van fondsactiviteiten had al lang moeten plaatsvinden. We werken dagelijks samen met fondsbeheerders aan structureringsbeslissingen, wettelijke vereisten en operationele complexiteit, en de inefficiënties in de beginfase zijn reëel en kostbaar. Wat mij enthousiast maakt over deze samenwerking is de praktische ambitie die erachter schuilgaat: de kennis die we vandaag de dag handmatig toepassen en beschikbaar maken via een platform dat General Partners vanaf dag één kunnen gebruiken. Door rechtstreeks samen te werken met het ROYC-team in Stockholm verloopt de implementatie snel en reiken de toepassingsgebieden veel verder dan Zweden alleen."

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