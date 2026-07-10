エリプティック、Circleによる「Agentic Design Partner Program」への参加を発表

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- デジタル資産インテリジェンス分野における世界的リーダーであるエリプティックは、Circle Internet Group, Inc.（NYSE：CRCL、以下「Circle」）の関連会社が、エリプティックの「Agentic Design Partner Program」に参加したと発表しました。同プログラムは、インフラストラクチャー・プロバイダー、コンプライアンス・チーム、テクノロジー・リーダーを結集し、自律型・AI駆動型の金融活動に対応するコンプライアンス・ソリューションの構築を支援するものです。

こうした進展は、Circleのコーポレート・ベンチャー部門であるCircle Venturesによる出資に続くものであり、両社の長年にわたる協業を基盤としています。Circleは数年にわたりエリプティックの顧客であり、幅広いデジタル資産関連の取り組みにおいて、エリプティックのコンプライアンス機能の利用を拡大してきました。

ステーブルコイン、トークン化資産、AIを活用したアプリケーションが金融サービスにますます組み込まれる中、新たなコンプライアンス上の課題が浮上しています。エリプティックのエージェント型コンプライアンス・レイヤーは、独自のデータセット、拡張性の高いクエリー・プラットフォーム、そしてAIのスピードでアラートを検知・処理できる一連のエージェントを組み合わせることで、こうした課題に対応します。これらの機能は、自律型システムが金融活動への関与を強める中で、組織が監査可能で、コンプライアンス対応が整った監視体制を維持できるよう支援するために設計されています。

Agentic Design Partner Programは、エリプティックによるエージェント型コンプライアンス・ソリューションの構築アプローチを反映したものです。エリプティックは、規制対象業界におけるエージェント型AIは単独で設計できるものではなく、それを運用するコンプライアンス・チームと継続的に連携しながら構築する必要があると考えています。これは、自律型エージェントの取引パターン、行動シグナル、障害パターンには、人間のペースで進む金融に相当するものが存在しないためです。Agentic Design Partner Programのパートナーは、実際のアラート量、実稼働環境の取引データ、本番規模のエッジケースを提供できます。その見返りとして、パートナーはエリプティックのロードマップ形成に関与し、新たな機能にいち早くアクセスできるほか、市場が追随する前に標準の策定に貢献できます。

CircleによるAgentic Design Partner Programへの参加は、エリプティックが新たに台頭するオンチェーン金融ワークフロー向けのソリューションを開発するうえで、運用面の知見と実環境に基づくフィードバックをもたらします。

「自律型システムが金融活動への関与を強める中、コンプライアンスとリスク管理もそれに合わせて進化しなければなりません。企業がこうした新たな課題に対応し、自律化が進むオンチェーン経済において、より安心して事業構築を進められるよう支えるインフラの開発を進めるエリプティックを支援できることをうれしく思います」と、Circleのコーポレート・デベロップメントおよびベンチャー担当バイスプレジデントであるブライアン・シュルツ（Brian Schultz）氏は述べました。

「エージェント型オンチェーン金融におけるコンプライアンス上の課題は、机上の問題ではありません。その課題は今まさに、インフラを構築しているチームによって解決が進められています。この分野の他のベンダーも現在、エージェント型コンプライアンスをうたっています。違いは、それをどこで構築するかにあります。エリプティックは、エージェントが稼働することになるインフラの内部で、Circleと共に構築しています。外側から製品を提供し、それがうまく適合することを期待しているわけではありません。Circleが当社のAgentic Design Partner Programに参加したこと、およびCircle Venturesによる出資は、こうしたアプリケーションが依拠するシステムおよびワークフローの内部で、エージェント型コンプライアンス・インフラを構築することの重要性を裏付けています」と、エリプティックの最高経営責任者（CEO）であるシモーネ・マイニは述べました。

エリプティックについて

エリプティックはデジタル資産の意思決定分野におけるリーダーであり、ブロックチェーンを横断して暗号資産のデータとインサイトを最高精度で効率的に抽出するための、最も包括的なプラットフォームを構築しました。

エリプティックのプラットフォームは、比類のない可用性とスケーラビリティーに加え、データおよびインテリジェンスの深さと広がりを備えていることから、高い要件を求める組織に、コンプライアンス、リスク管理、インテリジェンス業務、ブロックチェーン・インフラのニーズに対応するソリューションとして選ばれています。

2013年に設立されたエリプティックは、ロンドンに本社を置き、ニューヨーク、ワシントンD.C.、マイアミ、ドバイ、香港、シンガポール、東京にオフィスを構えています。詳細については、 www.elliptic.co をご覧いただくか、 LinkedIn や X でフォローしてください。

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