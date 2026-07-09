Viz.ai breidt uit naar neurodegeneratieve aandoeningen via samenwerking met Cortechs.ai

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Viz.ai, leider in detectie van ziekten aangestuurd door AI en intelligente zorgcoördinatie, kondigde vandaag een samenwerking aan met Cortechs.ai, een internationale leider in oplossingen voor neuroimaging en kwantitatieve analyse, om Cortechs.ai's NeuroQuant- en NeuroQuant MS-aanbod te integreren in het Viz.ai-platform en zo toegang tot kwantitatieve neuroimaging uit te breiden voor ziekenhuizen en gezondheidssystemen in de V.S.

Dit partnerschap markeert Viz.ai's uitbreiding naar neurodegeneratieve aandoeningen om de Viz Neuro Suite verder uit te bouwen buiten de nu al markt-leidende neuro-aanbiedingen. De samenwerking zal beginnen met een focus op multiple sclerose (MS) en kwantitatieve MRI-analyse van NeuroQuant MS rechtstreeks in Viz.ai's zorgcoördinatieworkflow integreren om artsen de kwantitatieve precisie en de coördinatie-infrastructuur te bieden die zij nodig hebben om MS-patiënten op schaal te identificeren en te beheren.

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