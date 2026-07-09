-

Viz.ai breidt uit naar neurodegeneratieve aandoeningen via samenwerking met Cortechs.ai

Cortechs.ai en Viz.ai werken samen om multiple sclerose en andere neurodegeneratieve aandoeningen aan te pakken in Viz.ai's gezondheidssysteemnetwerk

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Viz.ai, leider in detectie van ziekten aangestuurd door AI en intelligente zorgcoördinatie, kondigde vandaag een samenwerking aan met Cortechs.ai, een internationale leider in oplossingen voor neuroimaging en kwantitatieve analyse, om Cortechs.ai's NeuroQuant- en NeuroQuant MS-aanbod te integreren in het Viz.ai-platform en zo toegang tot kwantitatieve neuroimaging uit te breiden voor ziekenhuizen en gezondheidssystemen in de V.S.

Dit partnerschap markeert Viz.ai's uitbreiding naar neurodegeneratieve aandoeningen om de Viz Neuro Suite verder uit te bouwen buiten de nu al markt-leidende neuro-aanbiedingen. De samenwerking zal beginnen met een focus op multiple sclerose (MS) en kwantitatieve MRI-analyse van NeuroQuant MS rechtstreeks in Viz.ai's zorgcoördinatieworkflow integreren om artsen de kwantitatieve precisie en de coördinatie-infrastructuur te bieden die zij nodig hebben om MS-patiënten op schaal te identificeren en te beheren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontact
viz.ai@solcomms.co

Industry:

Viz.ai

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Mediacontact
viz.ai@solcomms.co

More News From Viz.ai

Samenvatting: Viz.ai lanceert Viz Pulmonary Suite, de eerste uitgebreide AI-oplossing speciaal voor de levering van longzorg

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Viz.ai, leider in AI-gestuurde ziekteopsporing en intelligente zorgcoördinatie, heeft vandaag de lancering aangekondigd van de Viz Pulmonary™ Suite, een geïntegreerde AI-oplossing binnen het Viz.ai-bedrijfsplatform. Deze suite is ontworpen om zorgsystemen te helpen de zorgverlening voor longaandoeningen te stroomlijnen. De suite brengt acute en chronische longworkflows samen in één oplossing, waardoor clinici patiënten efficiënter kunnen behandelen en hen de volg...

Viz.ai genoemd in de Forbes AI 50-lijst van topbedrijven op het gebied van kunstmatige intelligentie van 2023

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Viz.ai, de leider op het gebied van door AI aangestuurde ziektedetectie en intelligente zorgcoördinatie, heeft vandaag bekendgemaakt dat het is opgenomen in de Forbes AI 50-lijst van 2023 van de meest veelbelovende particuliere startups op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) wereldwijd. Dit is de 4e keer dat Viz.ai is erkend in de Forbes AI 50-lijst. "We zijn vereerd dat we zijn opgenomen in de Forbes AI 50-lijst van dit jaar, en trots dat het Viz Platf...

Samenvatting: Viz.ai ontvangt als eerste FDA 510(k) goedkeuring voor AI-algoritme voor abdominaal aorta-aneurysma

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Viz.ai, de leider in AI-gestuurde ziektedetectie en intelligente zorgcoördinatie, heeft vandaag aangekondigd dat het de 510(k)-goedkeuring van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft ontvangen voor zijn algoritme voor de detectie van vermoedelijke abdominale aorta-aneurysmata (AAA). Viz AAA is de eerste door de FDA goedgekeurde AI-oplossing voor de detectie en triage van vermoedelijke AAA's. "Er zijn naar schatting 1,1 miljoen Amerikanen die met e...
Back to Newsroom