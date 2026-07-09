Teva e Polpharma Biologics annunciano un accordo di licenza globale relativo a un candidato biosimilare per Ocrevus® (ocrelizumab) nella sclerosi multipla
Teva e Polpharma Biologics annunciano un accordo di licenza globale relativo a un candidato biosimilare per Ocrevus® (ocrelizumab) nella sclerosi multipla
- Teva si è assicurata i diritti globali esclusivi per la commercializzazione del candidato biosimilare di Ocrevus® (ocrelizumab), sia nella formulazioni endovenosa che in quella sottocutanea.
- L'accordo promuove la strategia di crescita di Teva: ampliare la pipeline dei suoi biosimilari tramite collaborazioni strategiche.
- L'accordo riflette l'impegno delle due aziende verso l'ampliamento dell'accesso ai farmaci biologici.
TEL AVIV, Israele, e ZUGO, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--Teva Pharmaceuticals International GmbH, una controllata di Teva Pharmaceutical Industries Ltd (NYSE: e TASE: TEVA), e Polpharma Biologics International AG oggi hanno annunciato un accordo di licenza globale che concede a Teva i diritti esclusivi per commercializzare le due formule del biosimilare di Ocrevus®1 (ocrelizumab) targato Polpharma Biologics, previo ottenimento dell'approvazione normativa.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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