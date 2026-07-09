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ROYC e PwC Sweden collaborano per digitalizzare la strutturazione della private equity e le operazioni di finanziamento

STOCCOLMA--(BUSINESS WIRE)--ROYC oggi annuncia una collaborazione strategica con PwC Sweden per accelerare la digitalizzazione della catena del valore GP. La collaborazione riunisce le competenze leader del mercato di PwC Sweden nella formazione e nella strutturazione del fondo con le capacità della piattaforma di ROYC, con il comune obiettivo di comprimere il time-to-market, eliminando l'attrito manuale nei flussi di lavoro iniziali e migliorando l'esperienza del cliente in tutto il ciclo di vita del fondo per i gestori di fondi che operano in qualsiasi giurisdizione.

"La digitalizzazione delle operazioni dei fondi è necessaria da tempo. Collaboriamo da tempo con i gestori di fondi alla strutturazione delle decisioni, ai requisiti normativi e alla complessità operativa e le inefficienze nella fase iniziale sono reali e costose. Ciò che mi entusiasma di questa collaborazione è l'ambizione pratica che sta alla base: prendere le conoscenze che applichiamo ogni giorno manualmente e renderlo disponibile attraverso una piattaforma che i GP utilizzano fin dal primo giorno. Collaborando direttamente con il team di ROYC a Stoccolma accelera l'iterazione e le aree di applicazioni si estendono ben oltre la Svezia".

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Per maggiori informazioni o richieste di interviste:
Mathias Leijon
Fondatore e Presidente, ROYC
mathias.leijon@roycgroup.com

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