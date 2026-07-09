Viz.ai expandiert im Bereich neurodegenerativer Erkrankungen durch Zusammenarbeit mit Cortechs.ai

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Viz.ai, der Marktführer im Bereich der KI-gestützten Krankheitserkennung und intelligenten Versorgungskoordination, gab heute eine Zusammenarbeit mit Cortechs.ai bekannt, einem weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Neuroimaging und quantitative Analyse. Ziel ist die Integration der NeuroQuant- und NeuroQuant MS-Suite von Cortechs.ai in die Viz.ai-Plattform, um Krankenhäusern und Gesundheitssystemen in den gesamten USA den Zugang zu quantitativem Neuroimaging zu erweitern.

Diese Partnerschaft markiert den Einstieg von Viz.ai in den Bereich neurodegenerativer Erkrankungen und erweitert die „Viz Neuro Suite“ über ihre bereits marktführenden Neuro-Angebote hinaus. Die Zusammenarbeit wird zunächst einen Schwerpunkt auf Multiple Sklerose (MS) legen, indem die quantitative MRT-Analyse aus NeuroQuant MS direkt in den Versorgungskoordinations-Workflow von Viz.ai integriert wird. Damit erhalten Ärzte sowohl die quantitative Präzision als auch die Koordinationsinfrastruktur, die erforderlich sind, um MS-Patienten in großem Maßstab zu identifizieren und zu betreuen.

„Die Kernaufgabe von Viz.ai war schon immer, den Zugang zu lebensrettenden Behandlungen zu verbessern. Es geht darum, die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt an das richtige Mitglied des Versorgungsteams weiterzugeben, um die Behandlungsergebnisse der Patienten zu verbessern“, sagte Dr. Tim Showalter, Chief Medical Officer bei Viz.ai. „Diese Zusammenarbeit mit Cortechs.ai erweitert dieses Engagement auf neurodegenerative Erkrankungen – einen Bereich mit großem ungedecktem Bedarf und enormem Potenzial –, insbesondere dort, wo eine frühzeitige Patientenidentifizierung und Krankheitscharakterisierung den Behandlungsverlauf entscheidend verändern können. Wir sehen dies als Grundlage für etwas viel Größeres, und wir stehen erst am Anfang.“

Mit einer etablierten Präsenz in fast 2.000 US-Krankenhäusern ist Viz.ai gemeinsam mit Cortechs.ai einzigartig positioniert, um sicherzustellen, dass Patienten mit neurodegenerativen Erkrankungen schneller die richtige Versorgung erhalten.

„Cortechs.ai baut NeuroQuant zur führenden Plattform für die Quantifizierung und Analyse neurologischer Daten aus, indem es die vertrauenswürdige Intelligenzebene bereitstellt, die es Innovatoren im Gesundheitswesen ermöglicht, klinisch validierte quantitative Bildgebung nahtlos in ihre eigenen Lösungen zu integrieren“, sagte Kyle Frye, CEO von Cortechs.ai. „Wir glauben, dass die Zukunft der KI im Gesundheitswesen auf vernetzten Plattformen beruhen wird, nicht auf isolierten Einzellösungen. Unsere Partnerschaft mit Viz.ai ist ein eindrucksvolles Beispiel für diese Vision: Sie verbindet die Versorgungskoordinationsplattform von Viz.ai mit den zuverlässigen quantitativen Erkenntnissen der Plattformen NeuroQuant und NeuroQuant MS, um Innovationen zu beschleunigen, die klinische Entscheidungsfindung zu verbessern und letztendlich die Behandlungsergebnisse für Patienten zu optimieren.“

Weitere Ankündigungen zu Partnerschaften und Produkten mit Schwerpunkt auf neurodegenerativen Erkrankungen werden in naher Zukunft von Viz.ai erwartet, da das Unternehmen seine KI-gestützte Plattform zur Versorgungskoordination weiter ausbaut. Weitere Informationen zu Viz.ai und seinem wachsenden Lösungsportfolio finden Sie unter Viz.ai.

Über Viz.ai

Viz.ai ist führend bei KI-gestützten Lösungen für die Versorgungskoordination und klinische Arbeitsabläufe, die in fast 2.000 Krankenhäusern in den Vereinigten Staaten eingesetzt werden und denen führende Life-Science-Unternehmen vertrauen. Die Plattform des Unternehmens kombiniert auf einzigartige Weise multimodale klinische Echtzeitdaten mit einer intensiven Einbindung des medizinischen Personals, um Krankheiten früher zu erkennen, Versorgungsteams zu koordinieren und sicherzustellen, dass Patienten schneller die richtige Behandlung erhalten. Viz.ai war das erste Unternehmen, das von den CMS eine Erstattung für KI erhielt, und wird in der Umfrage von Black Book Research von Krankenhäusern und Gesundheitssystemen als die Nummer 1 unter den KI-Plattformen im Gesundheitswesen eingestuft. Weitere Informationen finden Sie unter Viz.ai.

Über Cortechs.ai

Cortechs.ai ist ein führender Anbieter von KI-Anwendungen in der Radiologie. Cortechs.ai nutzt modernste Technologien in der medizinischen Bildgebung, um das Screening und die Früherkennung von Krankheiten zu revolutionieren, damit Patienten ein längeres und gesünderes Leben führen können. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet bahnbrechende Medizinprodukt-Software, die neurodegenerative Erkrankungen quantifiziert und überwacht und bei der Erkennung klinisch signifikanter Krebserkrankungen unterstützt. Die branchenführende Software von Cortechs.ai zur Bildgebung des Gehirns bietet Radiologen, Neurologen, Onkologen und klinischen Forschern weltweit eine bequeme und kosteneffiziente Möglichkeit, Gehirnstrukturen zur Beurteilung von Alzheimer, Epilepsie, Multipler Sklerose, Hirntraumata und anderen Hirnanomalien zu quantifizieren. Die zahlreichen von der FDA zugelassenen Produkte des Unternehmens liefern quantitative Erkenntnisse, die Ärzten bei der Diagnose und Nachsorge von neurodegenerativen und traumatischen Hirnerkrankungen sowie von Prostatakrebs helfen. Weitere Informationen finden Sie unter www.cortechs.ai. Folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

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