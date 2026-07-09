ROYC e PwC Suécia colaboram para digitalizar a estruturação de private equity e as operações de fundos

ESTOCOLMO--(BUSINESS WIRE)--A ROYC anuncia hoje uma colaboração estratégica com a PwC Suécia para acelerar a digitalização da cadeia de valor dos gestores gerais (GP). A parceria reúne a liderança de mercado da PwC Suécia em formação e estruturação de fundos com os recursos da plataforma da ROYC. Juntas, as empresas visam reduzir o tempo de lançamento no mercado, eliminar atritos manuais nos fluxos de trabalho da fase inicial e aprimorar a experiência do cliente ao longo de todo o ciclo de vida do fundo. A colaboração é destinada a gestores de fundos que operam em qualquer jurisdição.

“A digitalização das operações de fundos já deveria ter acontecido há muito tempo. Trabalhamos diariamente ao lado de gestores de fundos em decisões de estruturação, requisitos regulatórios e complexidade operacional, e as ineficiências nas fases iniciais são reais e custosas. O que mais me entusiasma nesta colaboração é a ambição prática por trás dela: transformar o conhecimento que hoje aplicamos manualmente em uma plataforma que os GPs possam utilizar desde o primeiro dia. Trabalhar diretamente com a equipe da ROYC em Estocolmo torna o processo de aprimoramento rápido, e as aplicações vão muito além da Suécia.”

Femke van der Zeijden – Sócia, PwC Suécia

A PwC ocupa posição de liderança na estruturação de private equity e na criação de fundos, atuando em cerca de 40% do mercado global de formação de fundos e estruturas correlatas. Esse conhecimento especializado impactará diretamente na forma como a ROYC desenvolverá suas funcionalidades. A colaboração da empresa será liderada por Femke van der Zeijden, sócia da PwC Suécia, que trabalhará em estreita parceria com a equipe de desenvolvimento da plataforma da ROYC em Estocolmo. Os fluxos de trabalho que estão sendo digitalizados são independentes de jurisdição e foram concebidos para atender aos gestores de fundos, onde quer que atuem.

O foco da colaboração é a fase inicial da cadeia de valor do GP (gestor do fundo), desde a decisão de captar recursos, a constituição e a estruturação jurídica da entidade, o lançamento do fundo, a gestão contínua e o encerramento. São nessas etapas que os processos manuais, os dados desconectados e as transferências de informações fragmentadas consomem um tempo precioso dos gestores, muitas vezes antes mesmo da integração do primeiro LP (investidor). Ao transformar o conhecimento da PwC em estruturação de fundos em fluxos de trabalho digitais escaláveis, a ROYC busca tornar as operações dos fundos mais rápidas, estruturadas e competitivas entre diferentes jurisdições.

“As operações de fundos de private equity ainda são conduzidas, em grande parte, por e-mails, PDFs e conhecimento institucional. Isso não é sustentável em escala. A fase inicial da cadeia de valor dos GPs, desde as decisões de estruturação até o lançamento do fundo, é onde se perde mais tempo e onde a digitalização pode gerar o maior impacto. A equipe de formação e estruturação de fundos da PwC possui uma experiência prática extremamente sólida, e essa expertise ajudará a ROYC a continuar expandindo sua plataforma líder de mercado. Isso oferecerá aos GPs algo verdadeiramente diferente: não apenas um software, mas um software desenvolvido por pessoas que realmente entendem como os fundos são estruturados.”

Mathias Leijon – CEO e cofundador, ROYC

Sobre a ROYC

A ROYC é uma plataforma de operações de private equity criada para apoiar os gestores gerais (GPs), desde a constituição do fundo até o seu encerramento. Ela abrange o lançamento do fundo, a gestão da entidade jurídica, a integração de sócios limitados (LPs), o processo de KYC, as chamadas de capital, as distribuições, a contabilidade paralela e a elaboração de relatórios. A plataforma foi projetada para substituir os fluxos de trabalho manuais e os sistemas desconexos, que atrasam os gestores de fundos em todas as etapas do ciclo de vida do fundo. A ROYC está sediada em Estocolmo, na Suécia.

Sobre a PwC

A PwC é uma das principais redes de serviços profissionais do mundo, atuando nas áreas de auditoria, tributação e consultoria. Sua área de private equity presta consultoria a gestores de fundos em todo o mundo sobre estratégia tributária, conformidade regulatória e estruturação operacional, abrangendo a constituição de fundos e estruturas relacionadas em diversas jurisdições ao redor do mundo.

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