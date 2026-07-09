شركتا ROYC وPwC Sweden تتعاونان لرقمنة عمليات هيكلة الأسهم الخاصة وعمليات الصناديق

--(BUSINESS WIRE)--ستوكهولمتعلن اليوم ROYC عن تعاون إستراتيجي مع PwC Sweden لتسريع وتيرة رقمنة سلسلة القيمة الخاصة بالشريك العام (GP). تجمع هذه الشراكة بين الخبرة الرائدة في السوق التي تتمتع بها PwC Sweden في مجال تأسيس الصناديق وهيكلتها، وقدرات منصة ROYC، ونصب الأعين هدف مشترك يتمثل في تقليص الوقت اللازم للوصول إلى السوق، وإزالة العوائق الناتجة عن العمليات اليدوية في سير العمل في المراحل المبكرة، وتحسين تجربة العملاء عبر دورة حياة الصندوق بالكامل لمديري الصناديق العاملين في أي ولاية قضائية.

"إنَّ رقمنة عمليات الصناديق خطوة طال انتظارها، فنحن نعمل يوميًا يدًا بيد مع مديري الصناديق لمساعدتهم على اتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات الهيكلة، والمتطلبات التنظيمية، والتعقيدات التشغيلية، ونشهد بشكل مباشر أوجه القصور الفعلية والمكلفة التي تظهر في المراحل المبكرة. وما يشعل حماسي بشأن هذا التعاون هو الطموح العملي الكامن وراءه؛ المتمثل في تحويل المعرفة التي نطبقها يدويًا اليوم إلى أدوات متاحة عبر منصة رقمية يمكن لمديري الصناديق (GPs) استخدامها منذ اليوم الأول. وإنني أود أن أشير إلى إنَّ العمل مباشرةً مع فريق ROYC في ستوكهولم يسرع وتيرة عملية التطوير والتحسين، كما أنَّ مجالات تطبيق الحلول تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من حدود السويد."

كان هذا نص تصريح Femke van der Zeijden، الشريكة في PwC Sweden

تحتل PwC مكانة رائدة في مجال هيكلة الأسهم الخاصة وتأسيس الصناديق، حيث تقدم المشورة بشأن ما يقرب من 40% من مجريات سوق تأسيس الصناديق والهياكل المرتبطة بها على مستوى العالم، إذ ستؤثر هذه الخبرة المتعمقة الآن تأثيرًا مباشرًا في كيفية تطوير ROYC لميزاتها. إضافة إلى ذلك، ستتولى Femke van der Zeijden، الشريكة في PwC Sweden، قيادة هذا التعاون من جانب PwC Sweden، وذلك بالتعاون الوثيق مع فريق تطوير منصة ROYC في ستوكهولم. ويجدر هنا ذكر أنَّ عمليات سير العمل التي تتم رقمنتها تتسم بالحياد تجاه الولايات القضائية، وقد صُممت لخدمة مديري الصناديق أينما كانوا يمارسون أعمالهم.

ينصب تركيز هذا التعاون على المرحلة الأولى من سلسلة القيمة الخاصة بالشريك العام (GP)، بدءًا من قرار إطلاق الصندوق، مرورًا بتأسيس الكيانات القانونية وهيكلتها، ووصولاً إلى إطلاق الصندوق، وإدارته المستمرة، وإنهاء أعماله، وهذه هي مسارات العمل التي تؤدي فيها العمليات اليدوية، والبيانات غير المترابطة، وعمليات تسليم المهام المجزأة حاليًا إلى استهلاك قدر كبير من وقت مديري الصناديق، وغالبًا ما يحدث ذلك قبل حتى انضمام أول مستثمر محدود (LP)، وعن طريق تحويل خبرات PwC في مجال الهيكلة إلى مسارات عمل رقمية قابلة للتوسع، تهدف ROYC إلى جعل عمليات الصناديق أسرع وأكثر تنظيمًا وقدرةً على المنافسة عبر مختلف الولايات القضائية.

"لا تزال عمليات صناديق الأسهم الخاصة تعتمد إلى حد كبير على رسائل البريد الإلكتروني وملفات PDF والذاكرة المؤسسية، وهذا النهج لا يمكن أن يستمر عند التوسع على نطاق واسع. ثم إنَّ المرحلة المبكرة من سلسلة القيمة الخاصة بالشريك العام (GP)، بدءًا من قرارات الهيكلة وصولاً إلى إطلاق الصندوق، تُعدّ المرحلة التي يُهدر فيها أكبر قدر من الوقت، والتي يمكن للرقمنة أن تُحدث فيها الفارق الأكبر. وعليه، أود أن أشير إلى أنَّ فريق PwC المتخصص في تأسيس الصناديق وهيكلتها يتمتع بخبرة عملية عميقة للغاية، وستساعد هذه الخبرات الثرية ROYC على مواصلة تطوير حل منصتها الرائد في السوق. وسيمنح ذلك الشركاء العامين (GPs) قيمة مختلفة بحق: ليس مجرد برمجيات، بل برمجيات صاغها أشخاص يدركون تمامًا كيفية تأسيس الصناديق على أرض الواقع."

كان هذا نص تصريح Mathias Leijon، المدير التنفيذي لشركة ROYC وأحد مؤسسيها

نبذة عن ROYC

تُعدّ ROYC منصة مخصصة لعمليات الأسهم الخاصة يتمثل الهدف منها في دعم الشركاء العامين (GPs) بدءًا من تأسيس الصندوق وحتى إنهاء أعماله، كما تغطي المنصة مراحل إطلاق الصندوق، وإدارة الكيانات القانونية، وإجراءات انضمام المستثمرين المحدودين (LPs)، وإجراءات اعرف عميلك (KYC)، وطلبات رأس المال، والتوزيعات، والمحاسبة الموازية، وإعداد التقارير، وقد صُممت خصوصًا لتحل محل مسارات العمل اليدوية والأنظمة المنفصلة التي تُبطئ عمل مديري الصناديق في كل مرحلة من مراحل دورة حياة الصندوق. أما مقر شركة ROYC الرئيسي، فإنَّه يقع في ستوكهولم بالسويد.

نبذة عن PwC

تُعدّ PwC واحدة من أبرز شبكات الخدمات المهنية في العالم، إذ تمتلك قدرات متخصصة في مجالات التدقيق والضرائب والاستشارات. إضافة إلى ذلك، يقدم قسم الأسهم الخاصة لدى PwC المشورة لمديري الصناديق عالميًا في مجالات الإستراتيجيات الضريبية، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، والهيكلة التشغيلية، كما يغطي خدمات تأسيس الصناديق والهياكل المرتبطة بها عبر مختلف الولايات القضائية على مستوى العالم.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.