Teva y Polpharma Biologics anuncian un acuerdo de licencia internacional para un candidato a biosimilar de Ocrevus® (ocrelizumab) para la esclerosis múltiple
Teva y Polpharma Biologics anuncian un acuerdo de licencia internacional para un candidato a biosimilar de Ocrevus® (ocrelizumab) para la esclerosis múltiple
- Teva se hace con los derechos exclusivos a nivel internacional para comercializar el candidato a biosimilar de Polpharma Biologics para Ocrevus® (ocrelizumab), incluyendo las formulaciones tanto intravenosas como subcutáneas.
- El acuerdo contribuye a la estrategia «Pivot to Growth» de Teva al ampliar su línea de productos biosimilares mediante colaboraciones estratégicas.
- El acuerdo refleja el compromiso de ambas empresas de ampliar el acceso a los medicamentos biológicos.
TEL AVIV, Israel, y ZUG, Suiza--(BUSINESS WIRE)--Teva Pharmaceuticals International GmbH, filial de Teva Pharmaceutical Industries Ltd (NYSE: y TASE: TEVA), y Polpharma Biologics International AG han anunciado hoy un acuerdo de licencia internacional que otorga a Teva los derechos exclusivos para comercializar ambas formulaciones del biosimilar propuesto por Polpharma Biologics para Ocrevus®1 (ocrelizumab), una vez obtenida la autorización reglamentaria.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
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