Teva y Polpharma Biologics anuncian un acuerdo de licencia internacional para un candidato a biosimilar de Ocrevus® (ocrelizumab) para la esclerosis múltiple

TEL AVIV, Israel, y ZUG, Suiza--(BUSINESS WIRE)--Teva Pharmaceuticals International GmbH, filial de Teva Pharmaceutical Industries Ltd (NYSE: y TASE: TEVA), y Polpharma Biologics International AG han anunciado hoy un acuerdo de licencia internacional que otorga a Teva los derechos exclusivos para comercializar ambas formulaciones del biosimilar propuesto por Polpharma Biologics para Ocrevus®1 (ocrelizumab), una vez obtenida la autorización reglamentaria.

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