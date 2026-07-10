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Elliptic annuncia la partecipazione di Circle all'Agentic Design Partner Program

A seguito dell'investimento di Circle Ventures, la divisione aziendale venture di Circle

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Elliptic, il leader globale nell'intelligence degli asset digitali, oggi ha annunciato che un'azienda affiliata di Circle Internet Group, Inc. (‘Circle’) (NYSE:CRCL) è entrata a far parte del suo Agentic Design Partner Program, riunendo fornitori di infrastrutture, team di conformità e leader tecnologici per aiutare a realizzare soluzioni di conformità per attività finanziaria autonoma, basata sull'AI.

L'iniziativa fa seguito a un investimento da parte di Circle Ventures, la divisione aziendale venture di Circle, e si basa su una collaborazione di lunga data tra le aziende. Circle è un cliente di Elliptic da diversi anni e ha ampliato il suo utilizzo delle capacità di Elliptic in materia di conformità in una gamma di iniziative riguardanti risorse digitali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Contatto per i media
Rachel Matthews
Direttore, Marketing e Comunicazioni globali, Elliptic
rachel.matthews@elliptic.co

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