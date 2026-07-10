teamLab Biovortex Kyoto verwelkomt meer dan 1 miljoen bezoekers in amper 9 maanden sinds de opening

KYOTO, Japan--(BUSINESS WIRE)--teamLab Biovortex Kyoto heeft op 6 juli 2026 al meer dan 1 miljoen bezoekers verwelkomd, 9 maanden na de officiële opening. (*1)

Deze bezoekers kwamen uit meer dan 150 landen en regio's. Ongeveer 42% van het totale aantal waren internationale bezoekers. Heel wat van deze internationale bezoekers kwamen uit verre landen en regio's, waaronder de Verenigde Staten, Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Om en bij 30% van deze internationale bezoekers kochten hun ticket minstens 30 dagen op voorhand.

teamLab Biovortex Kyoto is het grootste museum van teamLab in Japan, met een gemiddeld bezoekersverblijf van meer dan twee en een half uur.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.