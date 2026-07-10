Elliptic anuncia participação da Circle no Programa de Parceiros de Design Agêntico

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A Elliptic, líder mundial em inteligência de ativos digitais, anunciou hoje que uma afiliada da Circle Internet Group, Inc. ('Circle') (NYSE:CRCL) aderiu a seu Programa de Parceiros de Design Agêntico, reunindo provedores de infraestrutura, equipes de conformidade e líderes de tecnologia para ajudar a moldar soluções de conformidade direcionadas a atividades financeiras autônomas impulsionadas por IA.

Este impulso ocorre após um investimento da Circle Ventures, a divisão corporativa de capital de risco da Circle, e consolida uma cooperação de longa data entre as empresas. A Circle é cliente da Elliptic há vários anos e tem expandido o uso das soluções de conformidade da Elliptic em várias iniciativas envolvendo ativos digitais.

À medida que stablecoins, ativos tokenizados e aplicações baseadas em IA se integram cada vez mais aos serviços financeiros, surgem novos desafios de conformidade. O setor de conformidade agêntica da Elliptic enfrenta estes desafios ao combinar conjuntos de dados exclusivos, uma plataforma de consulta escalável e um conjunto de agentes capazes de detectar e processar alertas na velocidade da IA. Estas capacidades visam ajudar as organizações a manter uma supervisão auditável e pronta para conformidade, à medida que sistemas autônomos participam cada vez mais de atividades financeiras.

O Programa de Parceiros de Design Agêntico reflete o modo como a Elliptic desenvolve soluções de conformidade agêntica. A Elliptic acredita que a IA agêntica em setores regulamentados não pode ser criada isoladamente e deve ser desenvolvida continuamente com as equipes de conformidade que a operam, pois os padrões de transação, os sinais comportamentais e os modos de falha de agentes autônomos não têm equivalente no setor financeiro tradicional. Os parceiros de Design Agêntico podem contribuir com volumes reais de alertas, dados de transações em tempo real e casos extremos em escala de produção. Em troca, ajudam a moldar o roteiro da Elliptic, têm acesso prioritário a novos recursos e ajudam a definir o padrão antes que o restante do mercado o alcance.

A participação da Circle no Programa de Parceiros de Design Agêntico fornece à Elliptic informações operacionais e feedback do mundo real à medida que a empresa desenvolve soluções para fluxos de trabalho financeiros 'on-chain' emergentes.

"À medida que sistemas autônomos participam cada vez mais das atividades financeiras, a conformidade e a gestão de riscos precisam evoluir em paralelo. Estamos animados em dar suporte à Elliptic no desenvolvimento de uma infraestrutura criada para ajudar as empresas a enfrentar estes desafios emergentes e construir com mais confiança em uma economia 'on-chain" cada vez mais autônoma." – Brian Schultz, Vice-Presidente de Desenvolvimento Corporativo e Capital de Risco na Circle.

"O desafio de conformidade para finanças agênticas 'on-chain' não é teórico. Ele vem sendo solucionado neste exato momento pelas equipes que desenvolvem a infraestrutura. Outros fornecedores do setor já alegam oferecer conformidade agêntica, mas a diferença se situa onde esta solução é formada. Desenvolvemos a solução em parceria com a Circle, a partir de dentro da própria infraestrutura onde os agentes irão operar, em vez de simplesmente lançar um produto externo na esperança de que ele se ajuste. A participação da Circle em nosso Programa de Parceiros de Design Agêntico e o investimento da Circle Ventures reforçam a importância de criar uma infraestrutura de conformidade agêntica integrada aos sistemas e fluxos de trabalho dos quais estas aplicações estarão baseadas." – Simone Maini, Diretora Executivo da Elliptic

Sobre a Elliptic

A Elliptic é líder em tomada de decisão de ativos digitais. Construímos a plataforma mais abrangente para extrair dados e inteligência de criptoativos de maneira eficiente em blockchains com a maior precisão.

O tempo de atividade incomparável da nossa plataforma, a escalabilidade, a profundidade e a abrangência dos nossos dados e inteligência significam que organizações exigentes escolhem a Elliptic para suas operações de conformidade, gestão de risco e inteligência, além de suas necessidades de infraestrutura de blockchain.

Fundada em 2013, a Elliptic tem sede em Londres e escritórios em Nova York, Washington D.C., Miami, Dubai, Hong Kong, Singapura e Tóquio. Para saber mais, acesse www.elliptic.co e nos siga no LinkedIn e no X.

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