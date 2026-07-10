Elliptic anuncia la participación de Circle en su Programa de Socios de Diseño Agéntico

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Elliptic, líder mundial en inteligencia para activos digitales, anunció hoy que una filial de Circle Internet Group, Inc. ("Circle") (NYSE: CRCL) se ha incorporado a su Programa de Socios de Diseño Agéntico (Agentic Design Partner Program), una iniciativa que reúne a proveedores de infraestructura, equipos de cumplimiento normativo y líderes tecnológicos, para contribuir al desarrollo de soluciones de cumplimiento para actividades financieras autónomas impulsadas por inteligencia artificial.

Este avance se produce tras una inversión de Circle Ventures, la división de capital de riesgo corporativo de Circle, y refuerza una colaboración de larga trayectoria entre ambas compañías. Circle es cliente de Elliptic desde hace varios años y ha ampliado el uso de las capacidades de cumplimiento de Elliptic en diversas iniciativas relacionadas con activos digitales.

A medida que las criptomonedas estables (stablecoins), los activos tokenizados y las aplicaciones impulsadas por IA se integran cada vez más en los servicios financieros, surgen nuevos desafíos en materia de cumplimiento normativo. La capa de cumplimiento agéntico de Elliptic aborda estos desafíos a partir de la combinación de conjuntos de datos exclusivos, una plataforma de consultas escalable y un conjunto de agentes capaces de detectar y procesar alertas a la velocidad de la IA. Estas capacidades están diseñadas para que las organizaciones mantengan una supervisión auditable y preparada para el cumplimiento normativo a medida que los sistemas autónomos participan cada vez más en la actividad financiera.

El Programa de Socios de Diseño Agéntico refleja la forma en que Elliptic desarrolla soluciones de cumplimiento agéntico. La compañía considera que la IA agéntica en sectores regulados no puede diseñarse de manera aislada, sino que debe desarrollarse de forma continua junto con los equipos de cumplimiento que la utilizan, ya que los patrones de transacción, las señales de comportamiento y los modos de fallo de los agentes autónomos no tienen equivalente en las finanzas operadas a escala humana. Los socios del programa pueden aportar volúmenes reales de alertas, datos de transacciones en vivo y casos límite a escala de producción. A cambio, contribuyen a definir la hoja de ruta de Elliptic, obtienen acceso anticipado a nuevas capacidades y ayudan a establecer el estándar antes de que el resto del mercado se adapte.

La participación de Circle en el Programa de Socios de Diseño Agéntico proporciona a Elliptic conocimientos operativos y retroalimentación basada en casos reales a la vez que desarrolla soluciones para los nuevos flujos de trabajo financieros on-chain.

“A medida que los sistemas autónomos participan cada vez más en la actividad financiera, el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos deben evolucionar junto con ellos. Nos entusiasma apoyar a Elliptic en el desarrollo de una infraestructura diseñada para que las empresas puedan afrontar estos nuevos desafíos y desarrollen sus operaciones con mayor confianza en una economía on-chain cada vez más autónoma”. Brian Schultz, vicepresidente de Desarrollo Corporativo y Ventures de Circle.

"El desafío del cumplimiento normativo para las finanzas on-chain agénticas no es teórico. Se está resolviendo en este momento, de la mano de los equipos que construyen la infraestructura. Otros proveedores de este sector ahora afirman ofrecer cumplimiento agéntico. La diferencia está en dónde se desarrolla. Nosotros lo estamos construyendo junto con Circle desde el interior de la infraestructura sobre la que funcionarán los agentes, en lugar de lanzar un producto desde el exterior con la esperanza de que se adapte. La participación de Circle en nuestro Programa de Socios de Diseño Agéntico y la inversión de Circle Ventures refuerzan la importancia de desarrollar la infraestructura de cumplimiento agentic desde dentro de los sistemas y flujos de trabajo de los que dependerán estas aplicaciones". Simone Maini, CEO, Elliptic

Acerca de Elliptic

Elliptic es líder global en soluciones de análisis y toma de decisiones para activos digitales. La empresa desarrolló la plataforma más completa del sector para extraer datos e inteligencia sobre criptoactivos en distintas redes blockchain con máxima precisión, velocidad y eficiencia.

El tiempo de actividad, la escalabilidad, la profundidad y la amplitud de los datos y la inteligencia de nuestra plataforma no tienen rival, y ese es el motivo por el cual las organizaciones más exigentes eligen a Elliptic para sus necesidades de cumplimiento normativo, gestión del riesgo, operaciones de inteligencia e infraestructura de blockchain.

Fundada en 2013, Elliptic tiene su sede central en Londres y oficinas en Nueva York, Washington D. C., Miami, Dubái, Hong Kong, Singapur y Tokio. Para obtener más información, visite www.elliptic.co y síganos en LinkedIn y X.

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