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teamLab Biovortex Kyoto開館9個月參觀者人數衝破百萬大關

original teamLab Biovortex Kyoto開館9個月參觀者人數衝破百萬大關

teamLab Biovortex Kyoto開館9個月參觀者人數衝破百萬大關

日本京都--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 截至2026年7月6日，teamLab Biovortex Kyoto開館9個月參觀者人數已突破百萬。(*1)
這些參觀者來自150多個國家和地區，其中國際參觀者約占42%。許多國際參觀者專程遠道而來，其中包括美國、澳洲、加拿大、英國、德國等國家和地區的參觀者。約30%的國際參觀者會提前至少30天購票。
teamLab Biovortex Kyoto是teamLab在日本規模最大的美術館，參觀者平均停留時間超過兩個半小時。

*1

根據teamLab Biovortex Kyoto官方網站的購票資料（調查期間：2025年10月7日至2026年7月6日）

參觀者評論（中東地區/兩位十幾歲的女性）
「這是我們第一次來日本，也是初次體驗teamLab的作品。在teamLab Biovortex Kyoto裡，由光線交織成線條的那件作品(*2)令人印象格外深刻，美得如同幻境。」
「我們原本是在規劃行程時在社群媒體上發現這裡，並把它列為必去之地，但身臨其境、全身心沉浸其中的體驗遠超我們的預期。
因為我們目前正在學習藝術，所以收到為紀念參觀者人數突破百萬而贈送的蠟筆(*3)對我們來說再合適不過，很期待在繪畫時使用它們。」

*2

teamLab，Infinite Crystal World © teamLab

*3

teamLab，分層彩色蠟筆：5支裝禮盒 © teamLab

teamLab Biovortex Kyoto
teamLab Biovortex Kyoto是teamLab在日本規模最大的美術館，以「存在之宇宙，感知之宇宙」(Universe of Existence, Universe of Perception)為核心概念。
美術館位於京都站步行範圍內，占地超過1萬平方公尺，展出50多件作品，包括以「環境現象」(Environmental Phenomena)為概念的作品，以及複雜的多面向創意運動空間「運動森林」(Athletics Forest)和協同創作的共創空間「未來公園」(Future Park)，這兩個空間都是teamLab教育專案的一部分。

teamLab Biovortex Kyoto
https://www.teamlab.art/e/kyoto/
#teamLabKyoto
21-5 Higashikujo Higashi-Iwamotocho, Minami-ku, Kyoto
https://maps.app.goo.gl/hykGEnPfHjujfabP7

營業時間
上午9:00至晚上9:00
*最後入場時間：晚上7:30
*營業時間可能會有變動

休館日
7月14日（週二）
9月1日（週二）
9月15日（週二）
*休館日可能會有變動，請以官方網站的資訊為準。

媒體資料組
https://www.dropbox.com/scl/fo/93lvrprtgnfgv7fetmdkh/AEWRAiT_cvPAO96U6t39MTo?rlkey=y32z92c7awdpeux6i9a5e7atk&st=z7le6598&dl=0

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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媒體查詢：https://forms.gle/LnSSKQtgXpSfrB917
電子郵件：lab-pr-info@team-lab.com

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