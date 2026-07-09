ROYC y PwC Suecia colaboran en la digitalización de la estructura del capital privado y las operaciones de los fondos

ESTOCOLMO--(BUSINESS WIRE)--ROYC acaba de anunciar una colaboración estratégica con PwC Suecia para acelerar la digitalización de la cadena de valor de los socios generales (GP, por sus siglas en inglés). Esta alianza combina la excepcional experiencia en el mercado de PwC Suecia en la creación y estructuración de fondos con las capacidades de la plataforma de ROYC, con el objetivo común de reducir el tiempo de lanzamiento al mercado, eliminar los obstáculos manuales en los flujos de trabajo de las primeras etapas y mejorar la experiencia del cliente a lo largo de todo el ciclo de vida del fondo para los administradores de fondos que operan en cualquier jurisdicción.

“La digitalización de las operaciones de los fondos está muy retrasada. Trabajamos día tras día junto a los administradores de fondos en decisiones de estructuración, requisitos regulatorios y complejidad operativa, y las ineficiencias en las primeras etapas son reales y costosas. Lo que me entusiasma de esta colaboración es la ambición práctica que la sustenta: aprovechar el conocimiento que hoy aplicamos manualmente y ponerlo a disposición a través de una plataforma que los GP puedan usar desde el primer día. Trabajar directamente con el equipo de ROYC en Estocolmo agiliza el proceso de iteración, y las áreas de aplicación se extienden mucho más allá de Suecia”.

Femke van der Zeijden — Socia de PwC Suecia

PwC ocupa una posición de liderazgo en la forma en que se estructura el capital privado y en la creación de fondos, y brinda asesoría en aproximadamente el 40% del mercado de creación de fondos y estructuras relacionadas a nivel mundial. Este conocimiento tendrá ahora un impacto directo en la forma en que ROYC desarrolla sus funciones. Femke van der Zeijden, socia de PwC Suecia, liderará la colaboración por parte de PwC Suecia, trabajando en estrecha colaboración con el equipo de desarrollo de la plataforma de ROYC en Estocolmo. Los flujos de trabajo que se están digitalizando no dependen de la jurisdicción, y están diseñados para atender a los administradores de fondos sin importar dónde operen.

El enfoque de la colaboración se centra en las primeras etapas de la cadena de valor del GP: desde la decisión de recaudar un fondo, pasando por la constitución y estructuración de la entidad legal, hasta el lanzamiento del fondo, su administración continua y su liquidación. Estos son los flujos de trabajo en los que los procesos manuales, los datos desconectados y los traspasos fragmentados actualmente le cuestan a los administradores de fondos una cantidad de tiempo importante, en ocasiones incluso antes de que se incorpore el primer socio limitado (LP, por sus siglas en inglés). Al convertir el conocimiento de PwC en materia de estructuración en flujos de trabajo digitales escalables, ROYC busca hacer que las operaciones de los fondos sean realmente más rápidas, más estructuradas y más competitivas en todas las jurisdicciones.

“Las operaciones de los fondos de capital privado todavía se basan en gran medida en correos electrónicos, archivos PDF y la memoria institucional. Eso no es sostenible a gran escala. La fase inicial de la cadena de valor de los GP, desde las decisiones de estructuración hasta el lanzamiento del fondo, es donde más tiempo se pierde y donde la digitalización puede marcar una diferencia de peso. El equipo de formación y estructuración de fondos de PwC cuenta con una gran experiencia práctica, y esa pericia ayudará a ROYC a seguir desarrollando nuestra solución de plataforma líder en el mercado. Esto ofrecerá a los GP algo verdaderamente diferente: no solo software, sino software diseñado por personas que entienden cómo se construyen realmente los fondos”.

Mathias Leijon — Director ejecutivo y cofundador de ROYC

Acerca de ROYC

ROYC es una plataforma de operaciones de capital privado especialmente diseñada para apoyar a los socios generales desde la creación del fondo hasta su liquidación. La plataforma abarca el lanzamiento del fondo, la administración de la entidad jurídica, la incorporación de socios limitados el proceso de conocimiento del cliente, o KYC, las solicitudes de capital, las distribuciones, la contabilidad paralela y la presentación de informes, y está diseñada para reemplazar los flujos de trabajo manuales y los sistemas inconexos que ralentizan el trabajo de los administradores en cada etapa del ciclo de vida del fondo. ROYC tiene su sede en Estocolmo, Suecia.

Acerca de PwC

PwC es una de las redes de servicios profesionales de referencia a nivel mundial, con experiencia en auditoría, impuestos y asesoría. La práctica de capital privado de PwC asesora a administradores de fondos de todo el mundo en materia de estrategia fiscal, cumplimiento normativo y estructuración operativa, y sus actividades abarcan la constitución de fondos y estructuras relacionadas en todas las jurisdicciones del mundo.

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