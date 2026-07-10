Elliptic kondigt de deelname van Circle in het Agentic Design Partner Program aan

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Elliptic, wereldleider op gebied van informatie over digitale activa, maakte vandaag bekend dat een dochteronderneming van Circle Internet Group, Inc. (‘Circle’) (NYSE:CRCL) zich bij het Agentic Design Partner Program van het bedrijf heeft gevoegd, waarin infrastructuurproviders, complianceteams en technologieleiders worden samengebracht om compliance-oplossingen voor autonome, door AI aangestuurde financiële activiteit te helpen vormgeven.

Dit momentum volgt na een investering van Circle Ventures, de corporate venture-tak van Circle, en is gestoeld op een jarenlange samenwerking tussen de bedrijven. Circle is al vele jaren klant bij Elliptic en heeft zijn gebruik van de compliance-capaciteiten van Elliptic uitgebreid in verschillende digitale activa-initiatieven.

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