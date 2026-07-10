Elliptic kondigt de deelname van Circle in het Agentic Design Partner Program aan
Elliptic kondigt de deelname van Circle in het Agentic Design Partner Program aan
na een investering van Circle Ventures, de corporate venture-tak van Circle
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Elliptic, wereldleider op gebied van informatie over digitale activa, maakte vandaag bekend dat een dochteronderneming van Circle Internet Group, Inc. (‘Circle’) (NYSE:CRCL) zich bij het Agentic Design Partner Program van het bedrijf heeft gevoegd, waarin infrastructuurproviders, complianceteams en technologieleiders worden samengebracht om compliance-oplossingen voor autonome, door AI aangestuurde financiële activiteit te helpen vormgeven.
Dit momentum volgt na een investering van Circle Ventures, de corporate venture-tak van Circle, en is gestoeld op een jarenlange samenwerking tussen de bedrijven. Circle is al vele jaren klant bij Elliptic en heeft zijn gebruik van de compliance-capaciteiten van Elliptic uitgebreid in verschillende digitale activa-initiatieven.
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Mediacontact
Rachel Matthews
Directeur internationale marketing en communicatie, Elliptic
rachel.matthews@elliptic.co