 متحف teamLab Biovortex Kyoto يستقبل أكثر من مليون زائر في غضون 9 أشهر من افتتاحه 

--(BUSINESS WIRE)--كيوتو، الياباناستقبل متحف teamLab Biovortex Kyoto أكثر من مليون زائر اعتبارًا من 6 يوليو 2026، وذلك بعد مرور 9 أشهر على افتتاحه الكبير. (*1)

توافد هؤلاء الزوار من أكثر من 150 دولة ومنطقة. ويشكّل الزوار الدوليون نحو 42% من العدد الإجمالي، الذين يأتي العديد منهم من بلدان ومناطق بعيدة، من بينها الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا، ويعمد نحو 30% منهم إلى شراء تذاكرهم قبل موعد الزيارة بما لا يقل عن 30 يومًا.

يُعدّ teamLab Biovortex Kyoto أكبر متحف تابع للفريق الفني teamLab في اليابان، إذ يقضي الزوار فيه في المتوسط أكثر من ساعتين ونصف الساعة.

*1 وفقًا لبيانات شراء التذاكر من الموقع الرسمي لمتحف teamLab Biovortex Kyoto (فترة الاستطلاع: من 7 أكتوبر 2025 إلى 6 يوليو 2026)

تعليق زائرتين (منطقة الشرق الأوسط / في العقد الثاني من العمر):

"كانت هذه أول رحلة لنا إلى اليابان، وأول مرة على الإطلاق نغوص فيها في عالم أعمال teamLab الفنية. وداخل متحف teamLab Biovortex Kyoto، كان العمل الفني الذي تتشكل فيه الأضواء على هيئة خطوط (*2) من أكثر الأعمال الفنية التي ستحفر في ذاكرتنا، فجماله يفوق أي جمال في هذا العالم."

"كنا قد اكتشفناه في الأصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أثناء التخطيط لرحلتنا، واحتفظنا به ضمن الأماكن التي نرغب في زيارتها، لكن تجربة الانغماس الكامل فيه جسدًا وروحًا تجاوزت توقعاتنا بكثير.

وبما أننا ندرس الفن حاليًا، فإنَّ هدية أقلام التلوين (*3) (التي حصلنا عليها احتفالاً بتجاوز عدد الزوار مليون زائر) مناسبة تمامًا لنا، ونتطلع إلى استخدامها في رسوماتنا."

*2 teamLab, Infinite Crystal World teamLab©

*3 teamLab، أقلام التلوين المتدرجة: علبة مكونة من 5 أقلام © teamLab

teamLab Biovortex Kyoto

يُعدّ teamLab Biovortex Kyoto أكبر متحف تابع للفريق الفني teamLab في اليابان، ويستند إلى مفهومَي "كون الوجود" و"كون الإدراك".

يقع المتحف على بُعد مسافة قصيرة من محطة كيوتو، ويمتد على مساحة تزيد على 10,000 متر مربع، ويضم أكثر من 50 عملاً فنيًا، بما في ذلك أعمال فنية تستند إلى مفهوم "الظواهر البيئية"، بالإضافة إلى "غابة الألعاب الرياضية"، وهي مساحة إبداعية رياضية معقدة ومتعددة الأبعاد، و"Future Park"، وهي مساحة تعاونية للإبداع المشترك، وكلاهما جزء من المشروعات التعليمية التي يقدمها الفريق الفني teamLab.

متحف teamLab Biovortex Kyoto

https://www.teamlab.art/e/kyoto/

‎#teamLabKyoto

العنوان: ‎21-5 Higashikujo Higashi-Iwamotocho, Minami-ku, Kyoto

https://maps.app.goo.gl/hykGEnPfHjujfabP7

ساعات العمل

9:00 صباحًا حتى 9:00 مساءً

*آخر موعد للدخول: 7:30 مساءً

*عرضة للتغيير

أيام الإغلاق

الثلاثاء، 14 يوليو

الثلاثاء، 1 سبتمبر

الثلاثاء، 15 سبتمبر



*أيام الإغلاق ‎عرضة للتغيير.

الملف الصحفي

https://www.dropbox.com/scl/fo/93lvrprtgnfgv7fetmdkh/AEWRAiT_cvPAO96U6t39MTo?rlkey=y32z92c7awdpeux6i9a5e7atk&st=z7le6598&dl=0

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.