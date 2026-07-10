teamLab Biovortex Kyoto accueille plus d’un million de visiteurs en l’espace de 9 mois après son ouverture

KYOTO, Japon--(BUSINESS WIRE)--teamLab Biovortex Kyoto a accueilli plus d’un million de visiteurs au 6 juillet 2026, soit 9 mois après son inauguration. (*1)

Ces visiteurs provenaient de plus de 150 pays et régions. Les visiteurs internationaux représentent environ 42 % du total. Bon nombre de ces visiteurs internationaux viennent de pays et de régions lointaines, notamment des États-Unis, d’Australie, du Canada, du Royaume-Uni et d’Allemagne. Environ 30 % de ces visiteurs internationaux achètent leurs billets au moins 30 jours à l’avance.

teamLab Biovortex Kyoto est le plus grand musée de teamLab au Japon, avec une durée moyenne de visite de plus de deux heures et demie.

*1 D’après les données relatives à l’achat de billets sur le site officiel de teamLab Biovortex Kyoto (période d’enquête : du 7 octobre 2025 au 6 juillet 2026) Expand

Témoignage de visiteuses (région du Moyen-Orient/deux femmes adolescentes)

« C’était notre premier voyage au Japon et la toute première fois que nous découvrions les œuvres de teamLab. Au sein de teamLab Biovortex Kyoto, l’œuvre où la lumière se transforme en lignes (*2) nous a particulièrement marquées, et sa beauté nous a semblé tout à fait irréelle. »

« Nous l’avions initialement découverte sur les réseaux sociaux en préparant notre voyage et l’avions notée parmi les lieux à visiter, mais l’expérience de cette immersion totale, corps et âme, a largement dépassé nos attentes.

Comme nous étudions actuellement l’art, le cadeau des crayons de couleur (*3) (reçu pour célébrer le cap du million de visiteurs) est parfait pour nous, et nous avons hâte de les utiliser pour peindre. »

*2 teamLab, Infinite Crystal World © teamLab *3 teamLab, Stratified Color Crayons: BOX set of 5 © teamLab Expand

teamLab Biovortex Kyoto

teamLab Biovortex Kyoto est le plus grand musée de teamLab au Japon, fondé sur le concept Universe of Existence, Universe of Perception.

Situé à quelques minutes à pied de la gare de Kyoto et s’étendant sur plus de 10 000 mètres carrés, le musée présente plus de 50 œuvres, notamment des œuvres inspirées du concept d’Environmental Phenomena, ainsi que Athletics Forest, un espace sportif créatif complexe et multidimensionnel, et Future Park, un espace collaboratif dédié à la cocréation, qui font tous deux partie des projets éducatifs de teamLab.

teamLab Biovortex Kyoto

https://www.teamlab.art/e/kyoto/

#teamLabKyoto

21-5 Higashikujo Higashi-Iwamotocho, Minami-ku, Kyoto

https://maps.app.goo.gl/hykGEnPfHjujfabP7

Horaires

9h00 - 21h00

*Dernière entrée : 19h30

*Sous réserve de modifications

Fermé

Mardi 14 juillet

Mardi 1er septembre

Mardi 15 septembre

*Les jours de fermeture sont susceptibles d’être modifiés.

Kit de presse

https://www.dropbox.com/scl/fo/93lvrprtgnfgv7fetmdkh/AEWRAiT_cvPAO96U6t39MTo?rlkey=y32z92c7awdpeux6i9a5e7atk&st=z7le6598&dl=0

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