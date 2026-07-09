ROYC 與 PwC Sweden 攜手合作，推動私募股權架構設計與基金營運數碼化

斯德哥爾摩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- ROYC 今日宣佈與 PwC Sweden 建立策略合作夥伴關係，以加快 GP 價值鏈的數碼化進程。此次合作結合 PwC Sweden 在基金設立及架構設計方面的市場領先專業知識，以及 ROYC 的平台能力，共同致力縮短產品上市時間、消除早期工作流程中的人手操作阻力，並為在任何司法管轄區營運的基金管理人提升整個基金生命週期的客戶體驗。

「基金營運的數碼化早已勢在必行。我們每天都與基金管理人合作，協助其處理架構設計決策、監管要求及營運複雜性，而早期階段存在的低效率問題確實存在，且成本高昂。這項合作最令我感到振奮的是其務實的目標：將我們現時需要以人手應用的專業知識，轉化為 GP 自第一天起即可使用的平台功能。與位於斯德哥爾摩的 ROYC 團隊直接合作，使產品迭代速度更快，而應用範圍亦遠遠超越瑞典。」

Femke van der Zeijden — PwC Sweden 合夥人

PwC 在私募股權架構設計及基金設立領域處於領先地位，於全球基金設立及相關架構市場中，約有 40% 的項目均由其提供顧問服務。這些深厚的專業知識現將直接影響 ROYC 的功能開發方式。PwC Sweden 合夥人 Femke van der Zeijden 將代表 PwC Sweden 推動此次合作，並與位於斯德哥爾摩的 ROYC 平台開發團隊緊密合作。此次數碼化的工作流程不受司法管轄區限制，旨在服務於任何營運地點的基金管理人。

此次合作聚焦於 GP 價值鏈的早期階段：涵蓋從決定募集基金、法律實體設立及架構設計，到基金推出、持續管理，以及最終清盤的整個流程。這些工作流程目前因人手操作、資料分散及交接流程分散，而令基金管理人耗費大量時間，甚至在首位 LP 入駐之前已然如此。透過將 PwC 的架構設計專業知識轉化為可擴展的數碼工作流程，ROYC 致力讓基金營運真正變得更快速、更有系統，並在不同司法管轄區之間更具競爭力。

「私募股權基金營運目前仍主要依賴電子郵件、PDF 文件及機構記憶，這種模式在規模化發展中並不可持續。GP 價值鏈的早期階段，從架構設計決策到基金推出，是最容易耗費時間的環節，也是數碼化最能發揮作用的地方。PwC 的基金設立及架構設計團隊擁有非常深厚的實務經驗，這些專業知識將協助 ROYC 持續建構市場領先的平台解決方案。這將為 GP 帶來真正與眾不同的價值：不僅是一套軟件，而是由真正了解基金如何建立的人士所塑造的軟件。」

Mathias Leijon — ROYC 行政總裁兼聯合創辦人

關於ROYC

ROYC 是一個私募股權營運平台，旨在支援 GP 從基金設立到清盤的整個過程。該平台涵蓋基金推出、法律實體管理、LP 入駐、KYC、資本催繳、收益分配、影子會計及報告等功能，旨在取代人手作業流程及彼此分散的系統——這些正是拖慢基金管理人在基金生命週期各階段運作的主因。ROYC 總部位於瑞典斯德哥爾摩。

關於PwC

PwC 是全球領先的專業服務網絡之一，提供審計、稅務及顧問服務。PwC 的私募股權業務團隊為全球基金管理人提供稅務策略、監管合規及營運架構設計方面的顧問服務，涵蓋全球各司法管轄區的基金設立及相關架構。

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